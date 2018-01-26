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Более 50 платных парковок планирует организовать администрация Нижнего Новгорода в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и связи горадминистрации 26 января.
Согласно информации, в соответствии с постановлением администрации, обустройство платных парковочных стоянок предусмотрено по 56 адресам:
1. ул. Рождественская - от д.№17 до д.№49,
2. пл. Маркина,
3. пер. Нагорный,
4. ул. Алексеевская - у д.№2,
5. ул. Алексеевская - от пл. Минина до ул. Пискунова,
6. ул. Алексеевская - от д.№7 по д.№9,
7. ул. Алексеевская - от д.№24 до д.№26,
8. ул. Алексеевская - от ул. Октябрьская до ул. Грузинская,
9. ул. Ак.Блохиной - от ул. Варварская до ул. Ковалихинская,
10. ул. Белинского - от ТЦ Шоколад до ул. Ванеева,
11. ул. Б. Печерская - от ул. Пискунова до пл. Сенной,
12. ул. Большая Покровская - у д.№65,
13. ул. Володарского - от ул. Ошарская до ул.Варварская,
14. наб. Верхневолжская - от пл. Минина до пл. Сенной,
15. ул. Гоголя - от ул. М. Покровской до ул. Нижегородской,
16. пл. Горького - у д.№56,
17. пл. Горького - между д.№1 и №2,
18. пл. Горького - у дома №3,
19. пл. Горького - у дома №5,
20. пл. Горького - у дома №4,
21. ул. Горького - от д. №141 до д.№145,
22. ул. Горького - от пл. Свободы до ТЦ "Шоколад",
23. ул. Грузинская - от ул. Б.Покровская до ул.Ошарская,
24. ул. Добролюбова - у д.№ 9,
25. ул. Ильинская - от ул. Маслякова до ул.Сергиевская,
26. ул. Звездинка,
27. ул. Ковалихинская - от ул. Варварская до ул. Семашко,
28. ул. Ковалихинская - напротив д.№77,
29. ул. Короленко - от ул. Белинского до ул.Славянская,
30. ул. Костина - от ул. Белинского до пл.Горького,
31. ул. Костина - около д.№13,
32. ул. Кулибина - от ул. Белинского до ул.Тимирязева,
33. ул. Малая Покровская - от ул. Звездинка до ул. Б.Покровская,
34. ул. Маслякова - от ул. Ильинская до пл. Горького,
35. ул. Минина - от д.№7 до д.№49,
36. наб. Нижневолжская - справа от Речного вокзала,
37. ул. Нестерова - от ул. Ульянова до наб. В.Волжской,
38. ул. Новая - от ул. Ильинская до ул. Белинского,
39. ул. Октябрьская - от ул. Ошарская до ул.Алексеевская,
40. ул. Октябрьская - от ул. Алексеевская до ул. Б.Покровская,
41. ул. Окский съезд - от д.№2 до д.№4,
42. ул. Ошарская - от ул. Горького до ул. Белинского,
43. ул. Ошарская - от д.№12 до д.№14,
44. ул. Ошарская - от пер.Чернопрудского до ул.Пискунова,
45. ул. Пискунова - от ул. Алексеевская до ул.Б.Покровская,
46. ул. Пискунова - от ул. Варварская до ул.Ульянова,
47. ул. Пискунова - у д. №41,
48. ул. Провиантская,
49. ул. Семашко - от пл. Свободы до ул. Ковалихинская,
50. ул. Семашко - от ул. Ульянова до Верхневолжской набережной,
51. ул. Трудовая,
52. пер. Чернопрудский,
53. ул. Ульянова,
54. ул. Даля - от ул. Канавинской до пл.Революции,
55. ул. Литвинова - от ул. Приокская до ул. Даля,
56. ул. Чкалова - от д. №1 до д. №13.
Проведение работ по обустройству парковок предусмотрено до конца текущего года. Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в департаменте транспорта, часть парковочных пространств (в частности на пл. Горького и на ул. Ковалихинской) обустроена и готова к эксплуатации.
Напомним, что подрядчик перенес начало работы п созданию платных парковок на пл. Горького и ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде на 2018 год. Ранее сообщалось, что созданием парковок занимается ульяновская компания "Проф-Ит Групп", которая стала единственным участником конкурсов.
Напомним, согласно контракту подрядчик должен поставить, установить и провести пуско-наладку автоматизированной информационной системы платных парковок на пересечении ул. Варварской и Ковалихинской, а также на пл. Горького. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2017 года.
Ранее администрация города несколько раз переносила срок ввода указанных парковок.
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