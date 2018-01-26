Более 50 платных парковок планирует организовать администрация Нижнего Новгорода в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Более 50 платных парковок планирует организовать администрация Нижнего Новгорода в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и связи горадминистрации 26 января.



Согласно информации, в соответствии с постановлением администрации, обустройство платных парковочных стоянок предусмотрено по 56 адресам:



1. ул. Рождественская - от д.№17 до д.№49,

2. пл. Маркина,

3. пер. Нагорный,

4. ул. Алексеевская - у д.№2,

5. ул. Алексеевская - от пл. Минина до ул. Пискунова,

6. ул. Алексеевская - от д.№7 по д.№9,

7. ул. Алексеевская - от д.№24 до д.№26,

8. ул. Алексеевская - от ул. Октябрьская до ул. Грузинская,

9. ул. Ак.Блохиной - от ул. Варварская до ул. Ковалихинская,

10. ул. Белинского - от ТЦ Шоколад до ул. Ванеева,

11. ул. Б. Печерская - от ул. Пискунова до пл. Сенной,

12. ул. Большая Покровская - у д.№65,

13. ул. Володарского - от ул. Ошарская до ул.Варварская,

14. наб. Верхневолжская - от пл. Минина до пл. Сенной,

15. ул. Гоголя - от ул. М. Покровской до ул. Нижегородской,

16. пл. Горького - у д.№56,

17. пл. Горького - между д.№1 и №2,

18. пл. Горького - у дома №3,

19. пл. Горького - у дома №5,

20. пл. Горького - у дома №4,

21. ул. Горького - от д. №141 до д.№145,

22. ул. Горького - от пл. Свободы до ТЦ "Шоколад",

23. ул. Грузинская - от ул. Б.Покровская до ул.Ошарская,

24. ул. Добролюбова - у д.№ 9,

25. ул. Ильинская - от ул. Маслякова до ул.Сергиевская,

26. ул. Звездинка,

27. ул. Ковалихинская - от ул. Варварская до ул. Семашко,

28. ул. Ковалихинская - напротив д.№77,

29. ул. Короленко - от ул. Белинского до ул.Славянская,

30. ул. Костина - от ул. Белинского до пл.Горького,

31. ул. Костина - около д.№13,

32. ул. Кулибина - от ул. Белинского до ул.Тимирязева,

33. ул. Малая Покровская - от ул. Звездинка до ул. Б.Покровская,

34. ул. Маслякова - от ул. Ильинская до пл. Горького,

35. ул. Минина - от д.№7 до д.№49,

36. наб. Нижневолжская - справа от Речного вокзала,

37. ул. Нестерова - от ул. Ульянова до наб. В.Волжской,

38. ул. Новая - от ул. Ильинская до ул. Белинского,

39. ул. Октябрьская - от ул. Ошарская до ул.Алексеевская,

40. ул. Октябрьская - от ул. Алексеевская до ул. Б.Покровская,

41. ул. Окский съезд - от д.№2 до д.№4,

42. ул. Ошарская - от ул. Горького до ул. Белинского,

43. ул. Ошарская - от д.№12 до д.№14,

44. ул. Ошарская - от пер.Чернопрудского до ул.Пискунова,

45. ул. Пискунова - от ул. Алексеевская до ул.Б.Покровская,

46. ул. Пискунова - от ул. Варварская до ул.Ульянова,

47. ул. Пискунова - у д. №41,

48. ул. Провиантская,

49. ул. Семашко - от пл. Свободы до ул. Ковалихинская,

50. ул. Семашко - от ул. Ульянова до Верхневолжской набережной,

51. ул. Трудовая,

52. пер. Чернопрудский,

53. ул. Ульянова,

54. ул. Даля - от ул. Канавинской до пл.Революции,

55. ул. Литвинова - от ул. Приокская до ул. Даля,

56. ул. Чкалова - от д. №1 до д. №13.



Проведение работ по обустройству парковок предусмотрено до конца текущего года. Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в департаменте транспорта, часть парковочных пространств (в частности на пл. Горького и на ул. Ковалихинской) обустроена и готова к эксплуатации.



Напомним, что подрядчик перенес начало работы п созданию платных парковок на пл. Горького и ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде на 2018 год. Ранее сообщалось, что созданием парковок занимается ульяновская компания "Проф-Ит Групп", которая стала единственным участником конкурсов.



Напомним, согласно контракту подрядчик должен поставить, установить и провести пуско-наладку автоматизированной информационной системы платных парковок на пересечении ул. Варварской и Ковалихинской, а также на пл. Горького. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2017 года.



Ранее администрация города несколько раз переносила срок ввода указанных парковок.