Гордума согласовала выделение Нижнему Новгороду более 290 млн рублей на ремонт фасадов к ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума согласовала выделение Нижнему Новгороду более 290 млн рублей на ремонт фасадов к ЧМ-2018. Такое решение депутаты приняли на заседании 17 января 2018 года.

По словам директора департамента финансов администрации города Юрия Мочалкина, доходная и расходная части бюджета города на 2018 год будут увеличены на 1,08 млрд рублей (до 30,3 и 30,7 млрд рублей соответственно) за счет межбюджетных трансфертов от правительства Нижегородской области. Размер дефицита не изменится и останется равным 424,9 млн рублей. Средства выделены на подготовку города к Чемпионату мира по футболу-2018.

Более 290 млн рублей планируется направить на ремонт фасадов зданий по пути следования клиентских групп к ЧМ, 141,6 млн рублей – на строительство станции метро "Стрелка", 112,5 млн рублей – на благоустройство и оформление города-организатора в рамках проведения ЧМ, 47,6 млн рублей – на организацию системы маршрутного ориентирования пешеходов, 16,8 млн рублей – на оборудование станций метрополитена стационарными подъемными средствами, 42 млн рублей – на сервис для волонтеров (экипировка, питание, страхование, информационная компания), 5,5 млн рублей – на организацию перехватывающей парковки по ул.Акимова.

Кроме того, 100,9 млн рублей планируется выделить на ремонт автомобильных дорог в Канавинском районе, 19,4 млн рублей - на содержание и ремонт сетей ливневой канализации, 29,5 млн рублей – на содержание и устройство цветников в районе улиц Пролетарская, Волжская набережная, 3 млн рублей – на обеспечение жильем инвалидов, 27,8 млн рублей – на содержание и ремонт объектов благоустройства.

Депутат Гордумы от "Единой России" Андрей Дранишников поинтересовался у директора департамента финансов администрации Юрия Мочалкина, почему в перечень по ремонту фасадов не вошли дома в Ленинском районе. Замглавы администрации Анатолий Молев подчеркнул, что это связано с ограниченностью бюджетных средств.

За принятие правок в бюджет проголосовали все 43 присутствующих депутата.

Ранее сообщалось, что горадминистрация планирует увеличить расходы бюджета Нижнего Новгорода почти на 300 млн рублей за счет областных средств: 78,9 млн рублей - на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды, на строительство детсада в районе ул.Академика Сахарова - 183,6 млн рублей, по ул.Деревообделочная - 129,2 млн рублей, на строительство школы в микрорайоне "Цветы" - 37,2 млн рублей из областного бюджета и 105,9 млн рублей – из федерального.

Мэрия также планирует снизить расходы, изначально запланированные за счет средств областного бюджета, на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 2018 году – на 26,8 млн рублей, в 2019 году – на 26,5 млн рублей, в 2020 году – на 26,3 млн рублей.