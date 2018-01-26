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Экономика

Задолженность по заработной плате в Нижегородской области снизилась на 9% за декабрь 2017 года

30 января 2018 10:07  [132] Экономика

Задолженность по заработной плате в Нижегородской области снизилась на 9% за декабрь 2017 года.

Как сообщается в материалах на сайте Нижегородстата, по состоянию на 1 января 2018 года суммарная задолженность по заработной плате на предприятиях и в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила почти 12 млн рублей. По данным на 1 декабря 2017 года задолженность составляла около 13,2 млн рублей, таким образом за декабрь задолженность снизилась на 9%. Согласно информации Нижегородстата, в регионе по данным на январь 2018 года зарегистрировано три предприятия, имеющих задолженность по зарплате сотрудникам.

Кроме того, по опубликованным предварительным данным статистики, в ноябре 2017 года средняя зарплата нижегородцев составила 29,9 тысячи рублей. По сравнению с ноябрём 2016 года рост составил 4,4%. За период с января по ноябрь 2017 года средняя зарплата составила 29,5 тысячи рублей, что на 7,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Также Нижегородстат информирует, что по данным за январь-ноябрь 2017 года в регионе зарегистрировано 1 млн 158 тысяч человек работающего населения (что на 1% выше АППГ), в том числе на предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, – 794,6 тысячи человек (на 0,5% выше АППГ).

Напомним, что СУ СК РФ по Нижегородской области организовал доследственную проверку по факту невыплаты заработной платы работникам ОАО "РУМО" (Нижний Новгород). По данным СК, задолженность предприятия по заработной плате по данным на 15 декабря 2017 года составляет около 30 млн рублей.

Напомним также, что 8 декабря ГУММиД сообщил о погашении задолженности генподрядчика перед строителями нижегородского метро.

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