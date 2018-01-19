Мария Холкина намерена покинуть пост замглавы администрации Нижнего Новгорода Политика

Мария Холкина Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Мария Холкина намерена покинуть пост замглавы администрации Нижнего Новгорода по организационно-кадровому блоку. Об этом она сообщила НИА "Нижний Новгород" 25 января 2018 года.



По ее словам, на данный момент официально заявление об увольнении она еще не подала, так как рассматривает различные варианты нового места для трудоустройства.



Напомним, что Мария Холкина работает в администрации уже семь лет. Дума Нижнего Новгорода в марте 2011 года утвердила ее кандидатуру в администрации, возглавляемой Олегом Кондрашовым. До этого она была заместителем министра внутренней политики региона, ранее - советником губернатора Валерия Шанцева "по политическим вопросам".



До мая 2014 года Холкина курировала организационно-кадровый блок мэрии, затем, после ухода Татьяны Беспаловой, начала курировать социальный блок, но в феврале 2016 года вернулась к прежним обязанностям.

Напомним также, что 17 января Владимир Панов стал главой администрации и города Нижнего Новгорода.