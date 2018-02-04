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Общество

Подрядчик планирует устранить дефекты причальной стенки у нижегородского Речного вокзала до 1 апреля

06 февраля 2018 08:01  [228] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Подрядчик, выполняющий работы по благоустройству Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде, планирует устранить дефекты причальной стенки у Речного вокзала до 1 апреля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства горадминистрации 5 февраля 2018 года.

Как напомнили в департаменте, гидротехнический объект "Причальная стенка" до 2016 года находился в федеральной собственности, за это время на нем ни разу не проводилась экспертиза по оценке технического состояния, и в связи с этим причальная стенка не имела паспорта для швартовки пассажирских судов. Когда в 2017 году объект перешёл в муниципальную собственность, по заказу горадминистрации в сентябре ООО "Альголь" провело экспертизу стенки и получила на нее технический паспорт.

Как сообщает департамент строительства, в результате экспертизы были обнаружены незначительные дефекты, "вызванные ненадлежащей эксплуатацией за весь период существования причальной стенки и отсутствием мониторинга состояния объекта в предыдущие годы". Отмечается, что в ходе производства работ по благоустройству набережной все дефекты будут устранены до 1 апреля 2018 года.

В горадминистрации также подчеркнули, что, согласно выданному паспорту, состояние подпорной стенки признано работоспособным, объект предназначен для швартовки и отстоя маломерных судов. При этом муниципалитет обсудил с ООО "Альголь" возможность внесения корректировок в паспорт объекта, с указанием назначения – "причальная стенка" и возможностью швартовки к ней круизных судов через плавучий причал. В организации ответили, что данная корректировка возможна в течение месяца.

Таким образом, как рассказали в нижегородской мэрии, навигация в 2018 году будет организовываться также, как и в предыдущем году: муниципалитет, как собственник причальной стенки, передаст объект в аренду целиком или частями (отдельными причалами) круизным компаниям. "Подобная практика существовала и ранее, до перехода причальной стенки из федеральной собственности в муниципальную. При этом не потребуется никаких серьезных затрат на переустройство причальной стенки: судоходная компания швартует к причальной стенке плавучий причал, через который будет осуществляться посадка и высадка пассажиров", - отметили в департаменте строительства.

"Изначально, в советское время, причальная стенка была сконструирована и построена для швартовки круизных теплоходов. Свои прочностные характеристики она не потеряла. Однако отсутствие необходимых глубин из-за нереализованности комплексного плана по строительству Чебоксарской ГЭС с поднятием уровня воды до 68 отметки при существующем состоянии объекта не позволяет швартоваться крупногабаритным судам непосредственно к причальной стенке. Швартовка возможна только через плавучий причал", - говорится в сообщении муниципалитета.

Напомним, что ранее в городской администрации сообщили, что для реализации навигации в 2018 году с судоходными круизными компаниями достигнута договорённость, что они за свой счёт приведут причалы к соответствующему состоянию и будут использовать их на правах аренды.

В настоящее время в Нижнем Новгороде продолжается реконструкция набережной на участке от Канавинского моста до пер. Рыбный. Полностью работы по благоустройству набережной должны быть завершены до 30 мая 2018 года.

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