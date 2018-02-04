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Политика

Елизавета Солонченко не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборы председателя нижегородской Думы

07 февраля 2018 14:29  [55] Политика
Елизавета Солонченко

Елизавета Солонченко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Исполняющий полномочия председателя Думы Нижнего Новгорода, экс-глава города Елизавета Солонченко не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборы председателя Гордумы, которые состоятся 21 февраля 2018 года. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях 7 февраля.

Она напомнила, что кандидата от "Единой России" определит нижегородское региональное отделение партии на конференции 19 февраля. "Моя кандидатура рассматриваться не будет", - заявила Солонченко.

При этом она отметила, что планирует продолжать работу в качестве депутата Гордумы, в частности, активно работать с общественными объединениями: Молодёжной палатой Гордумы, проектом "Живой Нижний" и Общественной палатой Нижнего Новгорода. "Я не собираюсь "пропадать с радаров" и возвращаться в бизнес. Я остаюсь депутатом Гордумы. Уверена, что 12-летний депутатский стаж позволит мне, как и прежде, быть полезной городу и горожанам. Название должности не важно, важно то, чем ты занимаешься, какие проекты реализуешь, насколько они дают конкретный результат", - отметила Солонченко.

Напомним, как сообщало НИА "Нижний Новгород" в январе, вопрос с основным кандидатом на пост председателя Гордумы Нижнего Новгорода окончательно не решен. По данным источников агентства, на пост председателя как основной кандидат, вероятнее всего, будет выдвинут Дмитрий Барыкин, а Солонченко станет одним из его заместителей.

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