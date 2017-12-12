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Политика

Дмитрий Барыкин избран вторым заместителем главы Нижнего Новгорода

13 декабря 2017 13:29  [81] Политика
Дмитрий Барыкин

Дмитрий Барыкин

Фото: из личного архива

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Дмитрий Барыкин избран вторым заместителем главы Нижнего Новгорода. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 13 декабря 2017 года.

Второго заместителя избирали тайным голосованием. В счетную комиссию вошли депутаты Валерий Гельжинис ("Справедливая Россия"), Алексей Гойхман, Алексей Бобров ("Единая Россия"), Николай Сатаев (КПРФ) и Герман Карачевский (ЛДПР). На пост второго зама была предложена только одна кандидатура – гендиректора завода "Красный Якорь" Дмитрия Барыкина.

Кандидатуру Барыкина публично поддержали председатель фракции КПРФ Николай Сатаев и беспартийный Евгений Лазарев. Последний, в частности, отметил профессиональные, человеческие качества и чувство юмора.

За кандидатуру Барыкина проголосовали 32 из 38 присутствующих депутатов, против – пятеро, один – не голосовал.

Напомним, источник в Нижегородском кремле ранее сообщил НИА "Нижний Новгород", что должность второго зама вводится, чтобы депутаты сами могли выбрать и.о. главы города при отставке действующего. Если бы должность второго заместителя не вводилась – и.о. главы города был бы назначен действующий зам (Михаил Кузнецов). При двух замах право выбора предоставляется депутатам", - пояснил источник (то есть, не исключено, что и Елизавета Солонченко, сложив полномочия руководителя города, может быть выдвинута на пост и.о. главы, - прим. НИА "Нижний Новгород").

Напомним также, что действующий глава города Елизавета Солонченко заявила 12 декабря на своей странице в Instagram о готовностисложить полномочия после регистрации в минюсте изменений в Устав, касающихся перехода на одноглавую систему.

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