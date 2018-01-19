Вопрос с основным кандидатом на пост председателя Гордумы Нижнего Новгорода окончательно не решен, - источники Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Вопрос с основным кандидатом на пост председателя Гордумы Нижнего Новгорода окончательно не решен.

После отставки Елизаветы Солонченко с поста главы города и перехода города на одноглавую систему управления МСУ, многие эксперты предполагали, что Солонченко станет председателем Думы.

Однако, как сообщил один из собеседников НИА "Нижний Новгород" 25 января 2018 года, на пост председателя как основной кандидат, вероятнее всего, будет выдвинут Дмитрий Барыкин, а действующий и.п. председателя Елизавета Солонченко станет одним из его заместителей.

Скорее всего, кандидатуры будут выдвинуты от фракции правящей партии в Гордуме. Эту информацию также подтвердил источник в региональном руководстве ЕР, однако добавил, что окончательное решение еще не принято, и все может измениться.



Член фракции ЕР в Гордуме сообщил, что заседание фракции по данному вопросу намечено на начало февраля 2018 года.

В тоже время в кулуарах обсуждается заявление об отставке зампредседателя Думы Михаила Кузнецова ("Патриоты России"). Однако и.п. председателя Елизавета Солонченко эту информацию НИА "Нижний Новгород" опровергла, добавив, что, по ее информации, Кузнецов подавать заявление не намеревался. Сам Кузнецов на данный момент для комментариев не доступен.

По словам одного из источников в Нижегородском кремле, сейчас рассматривается вариант с тремя заместителями председателя Думы, и кандидатура Кузнецова среди них не обсуждается.



Ранее сообщалось, что нижегородская Дума планирует избрать председателя в феврале 2018 года.

19 февраля пройдут публичные слушания по изменениям в Устав. В связи с разделением должности главы города и председателя Гордумы отчасти меняется порядок его назначения и отрешения от должности.

Председатель избирается большинством голосов от установленного числа депутатов (не менее 24 голосов). Кандидатуры выдвигаются фракциями в городской Думе, а также группами депутатов, составляющими не менее трети от установленной численности (на должность его заместителя кандидатуры выдвигают те же субъекты, а также сам председатель, – прим. НИА "Нижний Новгород").



Напомним, что с декабря 2017 года полномочия председателя Гордумы исполняет Елизавета Солонченко. Она была главой Нижнего Новгорода с июня прошлого года, до перехода города на одноглавую систему управления (когда глава города является главой администрации, – прим. НИА "Нижний Новгород"). 17 января 2018 года главой Нижнего Новгорода избран Владимир Панов.