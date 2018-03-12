Комиссия нижегородской Думы по экономике планирует направить обращение главе города о закрытии рынка "Народный" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутаты постоянной комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству планируют направить обращение на имя главы Нижнего Новгорода Владимира Панова о закрытии рынка "Народный" на пр. Ленина. Об этом стало известно на заседании комиссии 14 марта 2018 года.

В ходе заседания члены комиссии заслушали итоги проверки рынка, которую организовали по инициативе депутата Евгения Лазарева и провели сотрудники управления административно-технического и муниципального контроля (УАТиМК) администрации города.

Новый председатель комиссии Николай Сатаев (КПРФ) остался недоволен результатами проверки. Начальник управления административно-технического и муниципального контроля Иван Соловьев доложил о том, что деятельность рынка "Народный" осуществляется на основании устава, постановлением администрации города согласовано проведение праздничных и предпраздничных выставок-ярмарок. При этом, по его словам, в законе нет четкого понимания, что такое "выставка-ярмарка", и по какому графику она должна работать, поэтому нет причин для закрытия. На что Николай Сатаев заметил, что по сути это "не выставка-ярмарка, а обычный базар".

"Рынок - одна из болевых точек Нижнего Новгорода. Перед кинотеатром "Россия" сейчас помойка. Рынок, который должен работать как ярмарка выходного дня, превратился в обыкновенный базар. Никаких новых продуктов и презентаций нет. Настроили собачьих будок. Была выделена муниципальная земля - при этом нет отдачи в бюджет Нижнего Новгорода", - резюмировал Сатаев.

Начальник отдела исполнения административного законодательства УМВД по Нижнему Новгороду Андрей Переспелов, в свою очередь, отметил, что администрацией города было выдано постановление №164 от 5 февраля 2015 года – и с тех пор рынок начал работу на постоянной основе. "Деятельность ярмарки не прекращается ни на день. Товарное представление ярмарки не меняется, ее руководство не согласовывает свою работу с органами безопасности. Никто не несет ответственности. Мы пытались достучаться до главы города, что данную ярмарку надо привести в соответствие с другими подобными объектами", - сказал Переспелов.

Также стало известно, что по поручению прокуратуры Нижнего Новгорода прокуроры Ленинского района провели проверки. "Установлено, что рынок работает ежедневно, кроме вторника (санитарный день). Представлены все группы продовольственных товаров: масло, сыр, колбасные изделия и другие продукты. В августе 2017 года прокуратура Ленинского района выявила многочисленные нарушения температурного режима хранения реализуемой продукции. Материалы о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства направлены в органы Роспотребнадзора, сотрудники которого вынесли постановление о возбуждении административных дел и наложили штрафы. При этом рынок продолжает работать", - сообщил старший помощник прокурора Нижнего Новгорода Игорь Зайцев.

Депутат Евгений Лазарев поинтересовался, заплатил ли рынок "Народный" какие-то деньги в бюджет города в течение своей деятельности с 2015 года. Директор департамента экономического развития администрации города Ирина Егорова ответила, что ранее земля была передана собственнику "Каро Фильм" в аренду, который одобрил размещение рынка на этой территории. За аренду платежи в бюджет идут, а от работы рынка – нет. Департаментом были направлены требования о закрытии рынка. От "Каро Фильм" получена информация о том, что до 31 марта рынок будет ликвидирован в полном объеме.

Согласно постановлению мэрии №164 (с последними изменениями от апреля 2017 года) "О согласовании проведения выставок-ярмарок", ООО "Рынок народный" было согласовано проведение ярмарок по 31 марта 2018 года. В текущем году его действие еще не продлевалось.

В администрации рынка комментарии по ситуации обещали дать позднее. ООО "Рынок народный" принадлежит родственникам депутата Заксобрания Александра Бочкарева. Сам Бочкарев сейчас возразить что-либо на обвинения относительно рынка не может, так как находится под домашним арестом.

Кроме того, прокуратура настаивает на лишении Бочкарева депутатского мандата в связи с ситуацией с рынком "Народный" в Севастополе. Однако региональный парламент причин для этого не нашел и в ноябре 2017 года отказал в удовлетворении протеста прокуратуры. Не согласившись с решением, прокуратура обратилась в суд, очередное заседание назначено на 20 марта.