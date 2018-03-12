Нижегородское правительство продолжает переговоры с "Орелстроем" по достройке II очереди ЖК "Квартал Европейский" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Правительство Нижегородской области продолжает переговоры с ПАО "Орелстрой" по достройке II очереди ЖК "Квартал Европейский" (г. Нижний Новгород, ул. Оранжерейная). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства региона 15 марта 2018 года.

Согласно информации, в настоящее время министерство передает потенциальному инвестору проектную документацию для определения объемов финансирования по завершению строительства.

По данным минстроя, завершение строительства домов №№6-7, 6-8 ЖК "Квартал Европейский" по-прежнему планируется за счет мер государственной поддержки. Правительством Нижегородской области совместно с правоохранительными органами проводятся подготовительные мероприятия, необходимые для возобновления строительства домов. Также правительство подбирает земельные участки, которые будут предоставлены инвестору для компенсации затрат.

В ответ на претензии дольщиков, которые в начале марта заявили об отсутствии дорожной карты по достройке их жилья, в министерстве сообщили, что дорожная карта на проблемные дома была утверждена и направлена в минстрой России в мае 2017 года. На сегодняшний день документ размещен на официальном сайте Минстроя России.

Напомним, что в феврале 2018 года нижегородское правительство подписало договор о намерениях с "Орелстроем" для достройки ЖК "Новинки Smart City", строительством которого изначально занимался девелопер "Квартстрой – НН".

Как сообщалось ранее, дома первой очереди на ул. Оранжерейной были сданы в эксплуатацию в конце 2017 года. Для достройки домов-долгостроев №6-7 и №6-8, по предварительным расчетам 2017 года требовалось 300-350 млн рублей.