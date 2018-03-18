Депутат Думы Нижнего Новгорода обвинил другого депутата в поставках в школы питания плохого качества Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Члены комиссии по местному самоуправлению Гордумы намерены обратиться к главе города Владимиру Панову с предложением о проведении комплексной проверки питания в школах Нижнего Новгорода. Такое решение депутаты приняли на заседании комиссии 19 марта 2018 года.

Поводом стало повторное обращение депутата Владимира Тарасова ("Единая Россия") о низком качестве питания в школах Автозаводского района, которые обслуживает ООО "Торговый дом "Народный" (ТД "Народный" обслуживает также школы Ленинского района, - прим. НИА "Нижний Новгород").

"У ТД "Народный" с 2011 года заключен контракт. Когда звонят из департамента о том, что приедет проверка, Василий Пушкин (учредитель ТД "Народный", - прим. НИА "Нижний Новгород") сразу вывозит из школ сосиски и пиццы. Он должен свежие продукты везти, но по факту не всегда так происходит, и, если проверка, сразу все убирают. Он не платит за аренду в школах. Кроме того, он имеет влияние на директора департамента образования (Ирину Тарасову, - прим. НИА "Нижний Новгород"), она его защищает везде. Этот нонсенс, такого быть не должно. По словам учеников, даже учителя в школах не питаются", - сказал Тарасов.

Он предложил разобрался в ситуации с привлечением сотрудников прокуратуры города, в том числе на тему того, почему председатель комиссии по социальной политике Гордумы Василий Пушкин ("Единая Россия") занимается также организацией питания в школах, нет ли в этом конфликта интересов.

"Представителей общественной палаты не пустили, чтобы проверить качество питания в школе по причине того, что у них нет санитарных книжек. Бардак в Автозаводском районе. Я не говорю номер школы, чтобы не было наездов непосредственно на директора учебного учреждения ", - заметил Тарасов.

Депутат Евгений Лазарев, по инициативе которого на совместном заседании и изначально был поднят вопрос о необходимости проведения конкурсов в школах, на комиссии по МСУ 19 марта предложил вернуть поваров в штат образовательных учреждений.

"У нас в городе 169 детсадов обслуживаются МП "ЕЦМЗ", 107 – Нижегородской логистической компанией, 18 – Нижегородской бакалейной компанией, 141 – самостоятельно организуют процесс питания. Что касается школ, то 110 школ обслуживает МП "ЕЦМЗ", 43 – ТД "Народный", 24 школы самостоятельно осуществляют питание детей. Выход из этой ситуации в том, что надо уходить от 44-ФЗ. Необходимо, чтобы сами руководители образовательных учреждений организовали питание у себя в школах. В закрытой сети нет массовых отравлений, а родители говорят, что качество питания лучше. Сейчас нет системы и контроля. Ведь ЕЦМЗ также закупает продукты у обычных розничных продавцов, которые таким образом пришли в общепит. Это надо ломать", - рассказал Лазарев.

В итоге депутаты комиссии решили обратиться к главе города о проведении комплексной проверки в школах Нижнего Новгорода по качеству питания, а также о необходимости проведения конкурсов на организацию питания, также спросить мнения родителей и директоров по этим вопросам.

Сам Василий Пушкин на заседании комиссии не присутствовал. Как он отметил, комментируя ситуацию корреспонденту НИА "Нижний Новгород", существует много проверяющих организаций, среди них ОБЭП, прокуратура, Роспотребнадзор, которые должны разбираться в этом вопросе. "Комплексные проверки идут с декабря 2017 года. Что касается меня, то с конца января 2018 года я не являюсь генеральным директором ТД "Народный" (при этом он остался учредителе, - прим. НИА "Нижний Новгород"). Им стала Галина Калачева, она санитарный врач по образованию. До этого она работала директором Комбината общественного питания в ТД "Народный". Я ушел, чтобы не было инсинуаций", - добавил Пушкин.

На предложение Лазарева о том, чтобы директоры в школах сами занимались организацией питания, Пушкин сказал, что надо спросить об этом у самих директоров. "Это работа как на пороховой бочке, не каждый директор школы согласится на такое. Если они хотят и готовы, то пусть так и будет, но немногие берутся за это дело", - заявил Василий Пушкин.

Напомним, Панов поручил ЕЦМЗ подготовить новое меню для школ и детсадов после встречи с представителями родительских комитетов, депутатами городской Думы, членами Общественной палаты Нижнего Новгорода и активистами Общероссийского народного фронта по вопросу организации питания в школах и детских садах.

Напомним также, что руководство ЕЦМЗ предлагает повышать стоимость питания каждый год на уровень инфляции.