Нижегородцы пожаловались депутатам Гордумы на качество питания в школах Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородцы пожаловались депутатам Гордумы на качество питания в школах.

В ходе доклада об итогах деятельности МП "Единый центр муниципального заказа" в 2017 году и начале 2018 года на заседании постоянных комиссий городской Думы по бюджету и экономике 12 марта депутаты предложили поехать по школам города и проверить качество питания. Поводом стали жалобы, которые поступают от учеников и родителей. В частности, депутат Владимир Тарасов ("Единая Россия") рассказал о таких фактах.

"Я переписывался со школьницей из восьмого класса одной из школ Автозаводского района. Она сказала, что им давали яблоки с плесенью. Кроме того, масло используют то, на котором уже жарили. В итоге в буфете ученица ест булки, горячим не питается. Несколько раз обращались ко мне школьники на тему того, что безобразно готовят именно в школах Автозаводского района", - сообщил он.

Председатель комиссии по бюджету Марк Фельдман ("Единая Россия") предложил организовать выездную проверку. "Для того, чтобы поставить диагноз, надо посмотреть, попробовать горячие блюда в разных школах", - подчеркнул Фельдман.

Директор департамента образования администрации города Ирина Тарасова предложила проехать в школу с проверкой прямо после комиссии. Но в итоге депутаты отказались от этой идеи.

Заместитель председателя Гордумы Елизавета Солонченко заметила, что попытки что-то оптимизировать зачастую приводят к уменьшению охвата детей. Она предложила применять более упрощенные механизмы, чтобы дети, к примеру, делали фото того, чем их кормят в школе, а родители после этого могли напрямую через интернет сообщать о нарушениях.

"Самое главное - это быстро получать реакцию детей на качество продуктов. Нужно сделать систему максимально удобной. У родителей должна быть возможность проконтролировать, что дают детям на кухне, - заметила Елизавета Солонченко

Депутат Евгений Лазарев (КПРФ) также затронул вопрос о том, почему в школах не проводятся конкурсы на организацию питания по требованию законодательства. "В Нижнем Новгороде, по сути, питанием школы обеспечивают два поставщика: МП "ЕЦМЗ" и торговый дом "Народный". В 155 школах города организовано питание по прямым договорам, минуя конкурсы", - заметил Лазарев.

Первый замглавы администрации города Наталия Казачкова заметила, что есть решение верховного суда, согласно которому нет нарушения в том, что конкурсы на организацию питания в Нижнем Новгороде не проводятся.

Марк Фельдман отметил, что качество здесь должно быть важнее цены. Отсутствие тендерных механизмов, по его словам, говорит о том, что школьники получают питание не самое дешевое по цене, но качественное.

В итоге депутаты решили вернуться к рассмотрению этого вопроса на следующем заседании комиссии. Постановление администрации города о необходимости проведения конкурсов будет отправлено на доработку в правовой отдел.

Напомним также, что руководство ЕЦМЗ предлагает повышать стоимость питания каждый год на уровень инфляции.

Как сообщалось ранее, осенью 2017 года соцкомитет ЗС НО счел нецелесообразным обращаться в прокуратуру и УФАС для проверки системы поставок питания в школы Нижнего Новгорода.

До этого комиссия Гордумы по соцполитике также не стала рассматривать вопрос подорожания питания. Депутат Евгений Лазарев на заседании комиссии отмечал, что заинтересованным лицом в этом вопросе является председатель комиссии Василий Пушкин, чья организация (ООО "ТД "Народный") является одним из поставщиков школьного питания.