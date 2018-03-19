Администрация Нижнего Новгорода объявила торги на ремонт восьми вагонов метро Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода объявила торги на капитально-восстановительный ремонт восьми вагонов метро. Информация о проведении аукциона в электронной форме размещена на сайте госзакупок 20 марта 2018 года.

Согласно документации, победитель торгов должен будет провести ремонт восьми вагонов метро модели 81-717/714 с продлением срока службы на 10-15 лет. Работы необходимо завершить до 15 мая 2018 года. Также отмечается, что подрядчик будет проводить данные работы на своей ремонтной площадке, расходы по доставке вагонов с территории электродепо "Пролетарское" к месту ремонта и обратно исполнитель также берёт на себя.

Начальная (максимальная) цена контракта – 179,6 млн рублей. Источник финансирования: средства городского и областного бюджетов. Аукцион назначен на 9 апреля.

Напомним, 19 марта замдиректора департамента транспорта городской администрации Валерий Лунёв сообщал о том, что горадминистрация планирует провести торги по ремонту восьми из 34 вагонов метро, отремонтировать которые первоначально планировалось по концессионному соглашению. Лунёв также отмечал, что данные вагоны являются резервными. "Если их будет отремонтировано меньше, это не значит, что интервал в три минуты, который должен быть согласно требованиям ФИФА, исполняться не будет", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в рамках заключения концессионного соглашения планировалась передача инвестору ангара в районе станции метро "Пролетарская" (д.84а по пр.Ленина, 1 001 кв м) и 34 вагонов метро: 17 головных и 17 промежуточных вагонов балансовой стоимостью от 1,5 до 5,9 млн рублей. Концессия рассчитана на семь лет – до 31 декабря 2023 года.

Изначально конкурс должен был состояться 25 декабря 2017 года, однако в итоге был перенесен на 13 февраля 2018 года, но тоже не состоялся.