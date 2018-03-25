Нижегородская администрация анонсировала снятие ограничений в движении напротив ярмарки к концу апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация анонсировала восстановление дорожного движения в полном объеме напротив Нижегородской ярмарки в апреле 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в горадминистрации 26 марта.

Согласно информации, восстановление движения транспорта по стандартному количеству полос должно состояться к концу апреля 2018 года. Сужение дороги на ул. Советской перед въездом на Канавинский мост было произведено в связи со строительством метрополитена до новой станции метро "Стрелка".

Напомним, что контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен в марте 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620"). Замглавы горадминистрации Анатолий Молев 13 марта 2018 года сообщал о том, что готовность станции составляет 77%. И.о. заместителя губернатора Антон Аверин 15 марта заверил, что готовность "Стрелки" составляет 94%. Из-за строительных работ несколько участков в километровой зоне выходов из станции метро "Стрелка" остаются перекрытыми для движения.