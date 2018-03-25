Прокуратура проводит проверку в МП "НПАТ" в связи с односторонними изменениями цен на топливо Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Прокуратура проводит проверку в МП "Нижегородпассажиравтотранс" в связи с односторонними изменениями цен на топливо. Об этом начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Нижегородской области Олег Купцов сообщил в рамках пресс-конференции 27 марта 2018 года.

По его словам, в офисе муниципального предприятия проводилось оперативное обследование помещения с целью выяснения обстоятельств изменения цен на топливо для МП в одностороннем порядке. На данный момент следственные действия продолжаются.

Купцов также отметил, что не имеет информации о существовании уголовного дела по данному факту.

Напомним, что 20 марта УЭБиПК ГУ МВД проводило оперативные мероприятия в офисе и.о. гендиректора НПАТ Дмитрия Цыганкова.

Также напомним, что "Нижегородпассажиравтотранс" готовит иск к ООО "Нефтесервис-НН" о взыскании штрафа за поставки топлива для автобусов-гармошек. Ранее сообщалось, что суд взыскал с НПАТ почти 68 млн рублей в пользу "Нефтьсервис-НН".