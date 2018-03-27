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Культура и отдых

Горадминистрация выделила 8,2 млн рублей на оформление Нижнего Новгорода Дню Победы и Дню города

28 марта 2018 17:30  [74] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация выделила 8,2 млн рублей на оформление Нижнего Новгорода Дню Победы и Дню города. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок от 28 марта.

Согласно информации, деньги будут направлены на оказание услуг по декоративно-художественному оформлению Нижнего Новгорода к празднованию 73-летия победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. и Дня города – Дня России. В рамках контракта должны быть изготовлены панно, баннеры, флаги и конструкции для крепежа праздничных полотен. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 млн 238 тысяч рублей. Источник финансирования: бюджет города на 2018 год.

Электронный аукцион пройдет 20 апреля.

Напомним, что в 2017 году на оформление к Дню Победы было выделено 5,9 млн рублей, к Дню города – еще 5,7 млн рублей.

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