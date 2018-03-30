Аккредитация транспорта на дни ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде начнется 10 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Аккредитация транспорта на дни Чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде начнется 10 апреля 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте города-организатора.

Для того, чтобы понять, необходимо ли получать пропуск, любой желающий сможет ввести название улицы и номер дома на интерактивной карте, которая будет размещена на сайте 10 апреля. В случае нахождения дома или места работы на этой территории, граждане должны будут заполнить заявку для получения пропуска.



Чтобы получить пропуск, дающий право проезда автомобиля, каждый заявитель или организация должен подать заявку в сервисный центр.

Первый способ подачи заявки – в электронном виде, через форму на сайте www.nizhny2018.ru в разделе "Аккредитация" с 10 апреля.

Второй способ – в пунктах выдачи транспортных пропусков с 15 апреля по адресам: ТЦ "Аврора", первый этаж, (ул. Советская, 12, работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков), ТРК "Небо", первый этаж" – (ул. Большая Покровская, 84, работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков)



Только для получения транспортных пропусков будут открыты дополнительные пункты: ФОК "Мещерский", первый этаж (ул. Карла Маркса, 21), администрации Нижегородского района, первый этаж (ул. Пискунова, 1).



Заявитель должен будет предъявить один из следующих документов. Для лиц, проживающих, владеющих объектами недвижимости: свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРИП; договор аренды с отметкой о регистрации в ЕГРН, заключенный не позднее 1 апреля 2018 года; паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства (дата регистрации должна быть не позднее 1 апреля 2018 года); паспорт транспортного средства и/или свидетельство о регистрации.



Для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность: выписка из ЕГРЮЛ - в случае, если юридический адрес совпадает с фактическим; договор аренды помещения, заключенный не позднее 1 апреля 2018 года (с платежными поручениями, подтверждающими факт перевода денежных средств в счет данного договора).



Для получения пропуска, дающего право проезда, собственник ТС или его представитель должны лично явиться в сервисный центр по аккредитации с документом, удостоверяющим личность.

Выданный пропуск дает право проезда в границы соответствующих территорий только для автомобиля, реквизиты которого указаны в пропуске. Передача пропуска для использования на других автомобилях запрещена.



Напомним, что нижегородское правительство выделило 13,5 млн рублей на открытие четырех центров аккредитации транспорта на период ЧМ.



Матчи в Нижнем Новгороде состоятся 18 июня, 21 июня, 24 июня, 27 июня, 1 июля и 6 июля 2018 года. В дни матчей (за шесть часов да начала и в течение трех часов после матча) будет полностью перекрыто движение в мкрн "Мещерское озеро", в районе ул. Стрелки, Совнаркомовской, Самаркандской. Кроме того, будут закрыты улицы вблизи фанзоны на пл.Минина: улицы Добролюбова, Малая Покровская, Звездинка, Октябрьская, Варварская, Широкая, Пискунова (от Верхневолжской набережной до Лыковой дамбы), Верхневолжская набережная (от пл. Минина до Нестерова), Большая Печерская (от ул. Пискунова до Нестерова), Ульянова (от ул. Нестерова до пл. Минина), Ошарская (от ул. Пискунова до Грузинской), Грузинская (от ул. Алексеевской до пер. Университетского).