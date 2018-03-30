Нижегородский ТЦ "Седьмое небо" будет закрыт в дни проведения матчей ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский ТЦ "Седьмое небо" будет закрыт для посещения на дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил пресс-секретарь ГК "Столица Нижний" Андрей Журавлев 5 апреля.



По его словам, закрытие центра является обязательным требованием FIFA. Здание будет полностью закрываться вечером накануне и открываться утром следующего после матча дня.



Матчи в Нижнем Новгороде состоятся 18 июня, 21 июня, 24 июня, 27 июня, 1 июля и 6 июля 2018 года. В дни матчей (за шесть часов да начала и в течение трех часов после матча) будет полностью перекрыто движение в мкрн "Мещерское озеро", в районе ул. Стрелки, Совнаркомовской, Самаркандской. Кроме того, будут закрыты улицы вблизи фанзоны на пл.Минина: улицы Добролюбова, Малая Покровская, Звездинка, Октябрьская, Варварская, Широкая, Пискунова (от Верхневолжской набережной до Лыковой дамбы), Верхневолжская набережная (от пл. Минина до Нестерова), Большая Печерская (от ул. Пискунова до Нестерова), Ульянова (от ул. Нестерова до пл. Минина), Ошарская (от ул. Пискунова до Грузинской), Грузинская (от ул. Алексеевской до пер. Университетского).



Напомним также, что аккредитация транспорта на дни ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде начнется 10 апреля 2018 года.