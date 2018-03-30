Эксперт-мониторинг событий 2-6 апреля 2018 года от АНО "Минин-центр" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эксперты "Минин-центра" анализируют события и процессы уходящей недели, оказывавшие влияние на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, и имеющие долговременные тенденции.



Федеральные события и их влияние на Нижегородскую повестку.



Одна из обсуждаемых в СМИ тем – это судьба российских полпредств и перспективы полпреда ПФО Михаила Бабича. Перед выборами президента было много прогнозов о возможном переформатировании, вплоть до полной ликвидации, института полномочных представителей президента в федеральных округах.



Говоря о судьбе полпредств в контексте последних российских событий, эксперт "Минин-центра", профессор МГУ им. М.В.Ломоносова Сергей Черняховский отмечает, что на момент их формировании было много вопросов о целесообразности создания этого института власти. "В настоящий момент есть много вопросов о целесообразности ликвидации полпредств. Первоначально созданные как инструменты приведения регионального законодательства к федеральным нормам, полпредства за время своего длительного существования показали эффективность как элементы административно-контрольной вертикали. Очевидно, что в нынешних условиях практически невозможно лично поддерживать постоянное взаимодействие с 85-ю субъектами России", - подчеркнул эксперт.



"В этой связи понятно, что в случае реорганизации полпредств администрация президента будет вынуждена создать структуры, курирующие федеральные округа, только дистанционно, что повлечет ослабление коммуникационной составляющей. Полпредства за годы своего существования заняли должное место в вертикали власти, и ликвидация этой опоры в настоящее время может явиться фактором риска для целостности государственной конструкции. И события последнего времени это наглядно доказывают", - добавил он.



В продолжение темы эксперт "Минин-центра" Вячеслав Гуськов обращает внимание на то, что на уходящей неделе и в целом после завершения президентской избирательной кампании активизировались прогнозы о карьерной судьбе Бабича. "В отличие от довыборной ситуации сегодня фигура Михаила Бабича рассматривается в иных раскладах. Во-первых, очевидно, что в связи со стабильной ролью института полпредства на настоящий момент, а также результатами деятельности полпредства ПФО, позиции Бабича на этом уровне укрепились. Во-вторых, примечательно, что в последние дни фигура Михаила Бабича стала активно попадать в федеральную новостную повестку. Это внешний показатель возможных вариантов усиления приволжского полпреда и возможностей его продвижения по аппаратно-административной вертикали, то есть повышения по профильной служебной лестнице. Речь может идти о продвижении по линии администрации президента и возможных позициях в списке формируемого федерального правительства", - считает эксперт.



По его мнению, "перспективы карьерного роста по вертикали основаны на очевидных результатах полпреда, прежде всего, в Нижегородской области". "Тесное взаимодействие с новым губернатором-технократом, а главное – решительные действия по внутриэлитным противоречиям в Нижегородской области – помогли Глебу Никитину в его вхождении в региональную власть. Данная схема сотрудничества может явиться образцом для других регионов РФ, особенно это заметно на фоне неэффективной работы региональных руководителей старой волны", - подчеркнул Гуськов.



Нижегородские региональные события

Уходящая неделя отметилась событиями дальнейшего политического строительства в Нижегородской области.



Важным политическим процессом последнего времени в регионе эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов называет переформатирование региональной политической конструкции. "На смену прежним полит-менеджерам приходят новые лица, которые не боятся использовать новые, часто рискованнее подходы. Накануне выборов президента секретарем НРО "Единой России" официально стал депутат Госдумы Денис Москвин, чуть позже со своего поста ушел главный куратор внутренней политики Роман Антонов. Были опасения, что все это может негативно отразиться на результатах президентской кампании. Этого не произошло, что в значительной степени предопределило логику последующих событий. Стали видны решительные действия Москвина – ожидаются перемены в НРО "Единой России", - сказал он.



"Шаг внешне рискованный с учетом длительного нахождения этих лиц у партийного руководства и внешне стабильной структуры региональной ЕР. Однако риск оправдан не только менеджерскими качествами самого Москвина, но и открывающимися возможностями происходящего обновления нижегородского политического пространства. Как показывают последние события, в Нижегородской области отказ от политических стереотипов и решительные действия позволяют достигать эффективных результатов. Вероятным свидетельством этого могут стать результаты губернаторской избирательной кампании в сентябре текущего года", - считает эксперт.



Муниципальные события Нижегородской области



"События федерального уровня по борьбе с коррупционными схемами и отстранением прежде незыблемых политико-экономических фигур находят резонанс не только в областном центре, но и в муниципалитетах области", - отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев.

"На уходящей неделе именно федеральная тенденция коснулись второго города области Дзержинска. На крупнейшем оборонном предприятии города ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" произошла масштабная выемка документов, которую в рамках доследственной проверки провели специально прибывшие из Москвы сотрудники ФСБ", - напомнил он.



На самом предприятии заверяют, что проверка связана исключительно с деятельностью контрагентов города ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова", а в отношении завода никакие следственные действия не ведутся.



Однако, по мнению Соловьева, "событие явно связано с московскими "раскладами", так как у действующего гендиректора предприятия Вадима Рыбина заканчивается контракт, а по отношению к контролю над предприятием существует длительная история противоречий между влиятельными московскими политико-экономическими группами".



"В тоже время события вокруг руководства завода имени Свердлова будет иметь несколько взаимосвязанных последствий. Во-первых, это судьба самого Рыбина, который до последнего времени был весьма неуязвим, используя свои московские связи. Эти позиции явно ослабнут, что скажется на его положении как на уровне Дзержинска, так и на уровне области, где он выступал депутатом Законодательного собрания. Во-вторых, ослабление политической группы, так называемых "свердловчан", может изменить политический баланс в Дзержинске. До определенного времени тесная связь "свердловчан" с определенными силовыми структурами города использовалась ими как возможность раздела сфер влияния с другими городскими группами. Также вполне вероятна "потеря" еще одного депутата Законодательного собрания Нижегородской области", - резюмировал он.