Шамиль Аляутдинов заявил о сложении полномочий секретаря МО "Единой России" в Нижегородском районе Политика

Шамиль Аляутдинов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутат Думы Нижнего Новгорода, заместитель управляющего АО "НПИ" Шамиль Аляутдинов заявил о сложении полномочий секретаря местного отделения "Единой России" в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил корреспонденту НИА "Нижний Новгород" 3 апреля 2018 года.

На вопрос, с чем связан его уход с поста, Аляутдинов ответил, что это было личное решение. "У всего есть свой срок, я отработал в городском отделении партии более 15 лет на различных должностях. Сейчас, когда пришел новый генеральный секретарь, новый секретарь регионального отделения, появились новые задачи, и я абсолютно уверен, что организационный механизм нуждается и в новых людях для выполнения этих задач. Я решил сложить с себя полномочия, понимая, что требования к нашей работе сейчас будут повышены, и это не всегда будет легко совмещать с моей деятельностью по основному месту работы. Буду помогать всем чем смогу, оставаясь членом партии и входя во фракцию "Единой России" в Городской Думе", - добавил он.

Как пояснили в НРО партии, Шамиль Аляутдинов будет оставаться в должности до момента проведения либо регионального политсовета, либо президиума политсовета, где будет принято решение о приостановлении его полномочий и возложении их на заместителя секретаря МО, либо на одного из членов МО. Затем будет проведена конференция местного отделения, где уже будет утвержден новый секретарь.

Шамиль Аляутдинов был избран руководителем единороссов в Нижегородском районе в ноябре 2017 года. Также на этот пост претендовал Андрей Прохоров.

В феврале 2018 года Дмитрий Барыкин и Шамиль Аляутдинов претендовали на выдвижение кандидатом на пост председателя Думы Нижнего Новгорода.

Напомним также, что Шамиль Аляутдинов одержал победу на довыборах в Гордуму в сентябре 2017 года по округу №27.