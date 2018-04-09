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Политика

Мэр Нижнего Новгорода нашел нового руководителя НПАТ в другом регионе

09 апреля 2018 16:45  [332] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов нашел нового руководителя НПАТ в другом регионе. Об этом он сообщил журналистам по итогам совещания в ТПП с представителями бизнеса 9 апреля 2018 года.

Панов рассказал, что намерен представить нового руководителя в понедельник, 16 апреля. Кто это будет – Панов не уточнил, но добавил, что это будет представитель не Нижегородской области.

Напомним, что ранее на эту должность планировалось провести конкурс.

Напомним также, что прокуратура проводит проверку в МП "НПАТ" в связи с односторонними изменениями цен на топливо. В офисе Дмитрия Цыганкова, который уже более двух лет руководит предприятием в качестве и.о. гендиректора, в марте 2018 года проходили оперативные мероприятия.

Как сообщалось ранее, 31 января прокуратура направила в адрес главы города информацию о выявленных нарушениях в деятельности Цыганкова, который является руководителем МП "Нижегородпассажиравтотранс" и одновременно – ряда коммерческих организаций.

Об этих нарушениях было известно с 2016 года.

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