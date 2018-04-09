Петербургская компания отремонтирует восемь вагонов нижегородского метро за 179 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод" (г. Санкт-Петербург) отремонтирует восемь вагонов нижегородского метро почти за 179 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок 9 апреля 2018 года.

Согласно документации, на аукцион по капитально-восстановительному ремонту вагонов метро (модель 81-717/714) с продлением срока службы на 10-15 лет было подано две заявки: от ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод" (Санкт-Петербург) и ОАО "Метровагонмаш" (Московская область, Мытищи). Начальная (максимальная) цена контракта составила 179,6 млн рублей.

Аукцион выиграла компания из Санкт-Петербурга, предложив более низкую цену контракта – 178,7 млн рублей. Вторая компания не сделала ни одного шага в аукционе.

Работы необходимо завершить до 15 мая 2018 года.

Ранее замдиректора департамента транспорта городской администрации Валерий Лунев сообщал о том, что мэрия планирует провести торги по ремонту восьми из 34 вагонов метро, отремонтировать которые первоначально планировалось по концессионному соглашению. Напомним также, что на конкурс по концессии никто не заявился.

СПРАВКА:

ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод" было создано в 2002 году. Генеральный директор – Борис Юрьевич Богатырев. Учредители: ООО "Балтийская финансовая корпорация", ООО "Группа Дедал", КБ "Северный торговый банк", ЗАО "Экопром", ЗАО "Инвестиционная компания "Ленмонтажстрой", ЗАО "Компания Даймонд Сити", ООО "Dwa Deutsche Waggonbau GMBH". Основной вид деятельности - предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава.