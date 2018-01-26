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Экономика

"Газпром газомоторное топливо" направил в суд иск о взыскании с НПАТ 13 млн рублей

27 января 2018 12:54  [177] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Газпром газомоторное топливо" (Санкт-Петергбург) направило в суд иск о взыскании с МП "Нижегородский пасажирский автомобильный транспорт" 13 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, иск был принят к производству 17 января 2018 года. Рассмотрение дела назначено на 7 февраля.

Напомним, в декабре 2017 года ООО "Нефтьсервис-НН" (поставщик топлива) обратился в суд с требованием взыскать с НПАТ 14,3 млн рублей. Дело будет рассмотрено 31 января.

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Теги:
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