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Общество

Подрядчик завершил ямочный ремонт 145 кв. м. Мызинского моста в Нижнем Новгороде в преддверии капремонта

10 апреля 2018 17:57  [450] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подрядчик завершил ямочный ремонт на 145 кв. метрах полотна на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 10 апреля 2018 года.

Согласно информации, ООО "НижАвтоДорСтрой" проводил ремонт дорожного полотна моста полным циклом с укладкой горячего асфальта, "чтобы свести к минимуму неудобства для водителей". Ямочный ремонт ведется в рамках месячника по благоустройству.

Напомним также, что после восстановления деформационного шва моста в феврале 2018 года заместитель главы администрации города Александр Герасименко сообщал, что капитальный ремонт переправы должен был начаться в марте при условии хорошей погоды. Завершиться он должен был в мае. Однако погодные условия начать ремонт в марте не позвонили.

Как поясняют сейчас в горадминистрации, вопрос с началом и завершением капитального ремонта Мызинского моста пока не решен. На момент проведения Чемпионата мира по футболу мост перекрывать нельзя, в то же время он должен быть приведен в нормативное состояние. Поэтому, как и было запланировано, проведен ямочный ремонт, а решение о капитальном ремонте будет принято позднее.

Напомним, что 31 января 2018 года на Мызинском мосту произошло повреждение деформационного шва, в связи с чем движение по мосту было частично перекрыто.

Как сообщалось ранее, АО "Ремонт мостов и тоннелей" (г. Москва) получило право на ремонт Мызинского моста. Сумма контракта составляет 408,5 млн рублей. Срок завершения работ – конец декабря 2018 года.

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