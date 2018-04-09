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Общество

"Нижегородское метро" планирует направить 10 млн рублей на оценку уязвимости своих объектов

11 апреля 2018 12:46  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

МП "Нижегородское метро" планирует направить 10 млн рублей на оценку уязвимости своих объектов. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 10 апреля 2018 года.

Согласно информации, на 3 мая 2018 года назначен аукцион на право проведения дополнительной оценки уязвимости и внесения изменений в планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры метрополитена. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10 млн 70 тысяч рублей. Источник финансирования – собственные средства заказчика. Контракт будет действовать до конца ноября текущего года.

Как отмечается в документации, обследован должен быть 31 объект: 14 станций метро, 12 тоннелей-перегонов, два смешанных перегона, электродепо "Пролетарское", пункт управления – инженерный корпус метрополитена и метромост.

Напомним, МП "Нижегородское метро" намерено дополнительно привлечь почти 470 человек для обеспечения антитеррористической безопасности на период Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Напомним также, что в текущем году администрация города планирует организовать патрулирование мостов и путепроводов.

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