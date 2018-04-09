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Общество

НПАТ не может приобрести запчасти для автобусов на газомоторном топливе из-за отсутствия средств, - источник

11 апреля 2018 17:07  [32] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МП "Нижегородпассажиравтотранс" не может приобрести запчасти для автобусов на газомоторном топливе из-за отсутствия средств.

Как сообщил источник на предприятии 11 апреля 2018 года, самостоятельно механики НПАТ могут ремонтировать по два-три автобуса в неделю. По его словам, ремонта требуют около трети автобусов, поставленных в 2015 году. "Однако осуществить полноценный ремонт не представляется возможным, потому что счета предприятия заблокированы и находятся под обременением", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что гарантийные сроки ремонта "газовых" "ЛиАЗов" уже завершены. Напомним, 144 автобуса на газомоторном топливе были закуплены для НПАТ в 2015 году. Стоимость контракта составила около 2 млрд рублей.

Напомним также, что в марте 2018 года НПАТ объявил аукцион на поставку запчастей для различных видов автобусов почти на 20 млн рублей. Аукцион должен был состояться 16 апреля, однако через день после его объявления он был отменен.

Ранее сообщалось, что около трети подвижного состава МП "Нижегородпассажиравтотранс" на газовом топливе ежедневно не выходит в рейс из-за проблем с двигателями.

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