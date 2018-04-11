Новая серия общественных обсуждений проектов благоустройства пройдет в Нижнем Новгороде 12-15 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Новая серия общественных обсуждений проектов благоустройства в скверах и парках пройдет в Нижнем Новгороде 12-15 апреля. Об этом сообщили в администрации города 12 апреля 2018 года с учетом изменения места проведения одного из мероприятий.

Сообщается, что в ходе встреч с жителями специалисты Института развития городской среды обсудят с горожанами проекты концепций, сформированные по итогам первых обсуждений, прошедших с 7 по 11 апреля.

Формат обсуждений предполагает внесение корректировок в разработанные архитекторами проекты. В Ленинском районе встреча пройдет 12 апреля в 18:00 в школе №160 (ул. Адмирала Нахимова, 6), на ней будут обсуждать будущее Парка "Дубки". В Советском и Приокском районах 14 апреля в 11:00 в школе №135 (ул. Корейская, 22) свои предложения сделают по Щелоковскому хутору. В Автозаводском районе 14 апреля, 14:00 в школе №37 (ул. Южное Шоссе, 49а) - сквер Прыгунова.

В Сормовском районе 14 апреля в 17:00 в школе №82 (ул. Культуры, 1) - сквер в Центре Сормова. В Нижегородском районе 15 апреля в 11:00 в Нижегородском техническом лицее №38 (ул. Ванеева, 7) - сквер 1905 года. В Московском районе 15 апреля в 14:00 в школе №115 (ул. Просвещенская, 4) - сквер им. Грабина. В Канавинском районе 15 апреля в 17:00 в школе №52 (ул. Чкалова, 26) - сквер Анатолия Григорьева.

Подробную информацию о деятельности АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" можно узнать на их сайте. В частности, там будут размещаться предварительные концепции развития.

Напомним, минюст зарегистрировал АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" 3 апреля 2018 года. По данным ФНС, единственным учредителем некоммерческой организации стало региональное министерство энергетики и ЖКХ. В марте нижегородская Дума поддержала вопрос создания "Института развития городской среды" совместно с правительством области. Организация займется стандартизацией работ по общественным пространствам.