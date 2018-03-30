"Институт развития городской среды" намерен включить лучшие предложения горожан в проекты благоустройства Нижнего Новгорода Общество

Институт развития городской среды намерен включить лучшие предложения горожан в проекты благоустройства Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

АНО "Институт развития городской среды" намерен включить лучшие предложения горожан в проекты благоустройства районов Нижнего Новгорода. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на первом общественном обсуждении концепций благоустройства городских пространств 7 апреля 2018 года в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды.

Руководитель АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" Дарья Шорина заметила, что для некоторых такая встреча станет новым форматом обсуждения, когда жители будут предлагать свои идеи по благоустройству. По итогам референдума 18 марта 2018 года именно сквер в центре Сормова набрал больше всего голосов.

"Необходимо заполнить анкеты, в которых есть несколько вопросов. После этого разделиться на группы и сформировать лист для работы, на нем схематично отобразить, какие объекты необходимо исключить, а какие добавить в сквер. Далее зафиксировать все предложения на карте и рассказать об этом нам", - объяснила Шорина.

К работе также подключились архитекторы-аналитики института развития городской среды. "В сквере есть детская аллея славы, есть шайба, где организована торговля, также две крупные остановки и два здания в центре Сормова. Шумовая нагрузка очень большая. Может быть, необходимо, плотно высадить кустарники в той части сквера, который примыкает к дороге. В советские годы в этом месте было больше деревьев, нежели сейчас", - заметил архитектор-аналитик Кирилл Бросалин.

Жители предложили организовать детский досуговый центр в бывшем Доме пионеров, а все торговые точки перенести в соседнее здание (ул. Ефремова, 1), восстановить исторические объекты в сквере, перенести стоянку автомобилей, "аллею славы района" оставить, восстановить брусчатку, поставить цветники, скамейки с урнами, починить часы и организовать в сквере зону отдыха, где установить скульптуру "Встреча", убрать из сквера киоски по продаже шаурмы и обуви, а также оборудовать велодорожки.

Ввиду большого количества людей, стоящих на остановке в этой части района, участники встречи предложили расширить действующий остановочный павильон.

"Сквер - самое загазованное место в центре Сормова. Основные потоки движения транспорта проходят мимо него. Необходимо установить забор безопасности вокруг сквера. Запретить продажу алкоголя. Необходимо больше зелени", - порекомендовал житель Сормовского района Алексей Волков.

Участники другого стола призвали вместо газона и цветов, высадить в сквере деревья и установить защитный шумоизолирующий прозрачный экран со стороны дороги. Поставить детский игровой комплекс с мягким покрытием и минимизировать количество пешеходных дорожек. Киоск с шаурмой заменить на киоск с мороженым. Жители напомнили, что раньше в сквере стоял памятник первой парашютистке Сормова (Ната Бабушкина – прим. НИА "Нижний Новгород"). Они предложили установить похожую скульптуру на этом месте.

"Когда будут собраны все предложения, состоится новая встреча, где будут зафиксированы идеи в проекте. Мы вместе будем обсуждать и корректировать его. Далее проект передадут генпроектировщику, только после этого начнется работа по благоустройству территории", - подвела итог Шорина.

Общественные обсуждения по благоустройству 7 апреля прошли также в Московском районе. В Нижегородском районе 9 апреля в 18:00 в техническом лицее №38 (ул. Ванеева, 7) жители обсудят будущее сквера 1905 года. В Канавинском районе 10 апреля в 18:00 в школе №52 (ул. Чкалова, 26) пройдет обсуждение благоустройства сквера Анатолия Григорьева. В Советском и Приокском районах 11 апреля в 18:00 в школе №135 (ул. Корейская, д22) будут говорить о благоустройстве Щелоковского хутора. Подробную информацию о деятельности АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" можно узнать на их сайте. В частности, там будут размещаться предварительные концепции развития.

Напомним, минюст зарегистрировал АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" 3 апреля 2018 года. По данным ФНС, единственным учредителем некоммерческой организации стало региональное министерство энергетики и ЖКХ. В марте нижегородская Дума поддержала вопрос создания "Института развития городской среды" совместно с правительством области. Организация займется стандартизацией работ по общественным пространствам.