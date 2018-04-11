Внедрением "Карты гостя" в Нижегородской области займется "Ситикард" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Внедрением "Карты гостя" в Нижегородской области займется ООО "Ситикард" (Нижний Новгород). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, нижегородская компания стала единственной, кто подал заявку на участие в аукционе, назначенном на 16 апреля 2018 года. Торги были признаны несостоявшимися. При этом заявка ООО "Ситикард" соответствовала всем необходимым требованиям.

Напомним, цена контракта указывалась в размере 5,3 млн рублей. "Карта гостя" будет представлять собой систему, которая позволит туристам с помощью пластиковой карты посещать места общественного питания, гостиницы, рекреационные зоны, сувенирные магазины, музеи, театры, выставки, концертные залы, а также получать туристические услуги с учетом скидок. Проект будет готовиться, в том числе, к Чемпионату мира по футболу 2018 года.



Планируется, что информационное обеспечение работы проекта "Карта гостя" будет осуществляться на русском языке, а также на пяти иностранных языках – английском, испанском, немецком, французском, а также корейском либо китайском (язык будет уточняться в процессе реализации проекта). Система должна быть готова к концу мая текущего года.



Напомним, в конце марта "Ситикард" получил контракт на подключение автобусов НПАТ к АСКОП.



Напомним также, что матчи мундиаля пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.



В групповом этапе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде выступят Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария и Коста-Рика.



СПРАВКА:

Учредителем ООО "Ситикард" является АО "Новакард" (учредитель "Новакард" – Владимир Анатольевич Крупнов). Директор – Юрий Геннадьевич Рябиков. Уставный капитал – 1 млн рублей. Основной вид деятельности - обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.