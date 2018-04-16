Москвич Артем Коновалов станет гендиректором МП "Нижегородпассажиравтотранс" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Артем Коновалов станет гендиректором МП "Нижегородпассажиравтотранс". Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе городской администрации 16 апреля 2018 года. Соответствующее решение принял глава города Владимир Панов.

Коновалов в разное время работал в департаментах строительства, ЖКХ и благоустройства Москвы, также в префектуре Юго-Восточного административного округа столицы. Является заместителем председателя НТС Ассоциации предприятий энергетики Московской области "Мособлтеплоэнерго". Кроме того, Артем Коновалов является экспертом рабочей группы "Качество повседневной жизни" Общероссийского народного фронта.

Напомним, что ранее на эту должность планировалось провести конкурс, но Владимир Панов нашел нового руководителя НПАТ в другом регионе без отбора кандидатов на конкурсной основе.

Напомним также, что прокуратура проводит проверку в МП "НПАТ" в связи с односторонними изменениями цен на топливо. В офисе Дмитрия Цыганкова, который уже более двух лет руководит предприятием в качестве и.о. гендиректора, в марте 2018 года проходили оперативные мероприятия.

СПРАВКА:

Артем Викторович Коновалов родился 20 марта 1981 года. Окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Магистр экономики. Советник государственной гражданской службы города Москвы 2 класса. Руководил ЗАО "Строительно-монтажной компанией "Термоформ", ЗАО Трест "Инжсетьстрой". Занимал руководящие должности в департаменте строительства Москвы, департамента ЖКХ и благоустройства Москвы, префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы.