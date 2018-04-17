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Культура и отдых

Подрядчик продолжает устранять замечания МЧС в нижегородском театре "Вера" по данным на 17 апреля

18 апреля 2018 10:15  [43] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Подрядчик продолжает устранять замечания в театре "Вера" по итогам проверки ГУ МЧС по Нижегородской области. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации города 17 апреля 2018 года.

Согласно информации, в настоящее время устраняются замечания. После получения заключения инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, будет направлено заявление и необходимый комплект документов в министерство строительства региона для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Сроки не называются.

Напомним, что два спектакля должны были состояться в обновленном здании театра 15 и 18-19 апреля. В феврале 2018 года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщал, что 15 марта труппа театра сможет въехать в обновленное здание, а торжественное открытие запланировано на 15 апреля.

Однако в конце марта стало известно, что открытие театра переносится, так как устранялись замечания по итогам проходившей внеплановой проверки инспекцией госстройнадзора после трагедии в Кемерове. Ожидалось, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ориентировочно будет получено к 13 апреля. В администрации сообщали, что дата торжественного открытия театра запланирована на период "после 16 апреля 2018 года".

Напомним также, что в январе 2018 года открытие театра анонсировалось на март.

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