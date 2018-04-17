Нижегородское правительство намерено подать заявки в минпромторг РФ по пяти индустриальным паркам Экономика

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области намерено подать заявки в минпромторг РФ по пяти индустриальным паркам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 18 апреля 2018 года.

Согласно информации, в настоящее время правительство Нижегородской области готовит заявки на включение в официальный реестр пяти индустриальных парков.

Как отметил и.о. вице-губернатора Евгений Люлин, подать в минпромторг РФ заявку по индустриальному парку ЗМЗ планируется в мае 2018 года. По его словам, рассмотрение документов может занять до трех месяцев.

И.о. вице-губернатора также добавил, что параллельно будет продолжена работа по присвоению официального статуса индустриальных парков другим промышленным площадкам области, в число которых входят Горьковский автозавод и "Эй Джи Си Борский стекольный завод". "Кроме того, прорабатывается вопрос о создании промышленных парков на свободных от основной деятельности площадках Нижегородского машиностроительного завода и парка "Ока-полимер", - рассказал он.

"Резиденты индустриальных парков – а это вновь создаваемые предприятия - смогут получить льготы: снижение налога на прибыль и освобождение от налога на имущество. Сейчас готовится соответствующие нормативные документы. Помимо этого в рамках федеральной программы минпромторга РФ индустриальные парки смогут рассчитывать на возмещение затрат на строительство и модернизацию инженерных коммуникаций, а также зданий и сооружений", - сообщил Евгений Люлин.

"Конечно, мы рассчитываем и на дополнительные налоговые поступления в бюджет от резидентов парков, и на социальный эффект", - отметил и.о. вице-губернатора.

Напомним, 17 апреля во время визита в Заволжье врио губернатора Глеб Никитин поручил добиться включения в официальный реестр минпромторга РФ индустриального парка Заволжского моторного завода. По его словам, включение в официальный реестр позволит Заволжскому индустриальному парку получить федеральную господдержку на создание и модернизацию инфраструктуры.