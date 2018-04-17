Комиссия нижегородской Думы по депутатской этике намерена решить вопрос о лишении Олега Сорокина мандата 20 апреля Политика

Олег Владимирович Сорокин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Нижнего Новгорода Олега Сорокина может быть принято на втором заседании специальной комиссии 20 апреля 2018 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил председатель Гордумы Дмитрий Барыкин 18 апреля.

Он подтвердил, что 17 апреля прошло первое заседание специальной комиссии, которая, согласно положению, прошла в закрытом формате. Депутаты рассмотрели представление областной прокуратуры о лишении депутата Олега Сорокина полномочий.

Как сообщает "Коммерсант – Приволжье", перед заседанием Сорокину пришлось объяснять условия сделки, которая была совершена в 2016 году, но не была отражена в его декларации о доходах. Речь идет о займе в 9 млн рублей, который депутат в январе 2016 года передал аффилированной фирме "Парк-Инвест". Из-за этого прокуратура потребовала лишить его полномочий. Комиссия под председательством главы города Владимира Панова решила до пятницы провести проверку достоверности депутатской декларации.

По результатам проведенной проверки 20 апреля будет вынесено решение о наличии либо отсутствии факта нарушения.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" Гордуме, в комиссию по этике, помимо председателя Думы, входят Владимир Аношкин, Ольга Балакина (на заседании комиссии 17 апреля не присутствовали), Марк Фельдман, Андрей Дранишников, Кирилл Лазорин, сотрудники аппарата Думы и КСП.

Один из членов комиссии выразил мнение о том, что "есть буква закона, есть дух". Его мнение – по закону Сорокин виноват, а по духу – "нет, он ничего не скрывал".

Вопрос о досрочном прекращении полномочий будет включен в повестку заседания думы 25 апреля. Предварительно он также будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению 23 апреля.

Напомним, что прокуратура добивается лишения Олега Сорокина мандата депутата за занижение доходов в декларации.

Также сообщалось, что 21 февраля он был лишен права управлять транспортными средствами на год и семь месяцев. Не согласившись с постановлением, защитником Сорокина была подана апелляционная жалоба. Канавинский райсуд 30 марта оставил жалобу без удовлетворения.