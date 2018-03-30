Олег Владимирович Сорокин
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Постановление о лишении депутата Думы Нижнего Новгорода Олега Сорокина водительских прав вступило в законную силу.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции 2 апреля 2018 года, Сорокин 21 февраля был лишен права управлять транспортными средствами на год и семь месяцев. Не согласившись с постановлением, защитником Сорокина была подана апелляционная жалоба. Канавинский райсуд 30 марта оставил жалобу без удовлетворения.
Напомним, 6 января 2018 года Сорокин был задержан сотрудниками ГИБДД за пьяную езду на квадроцикле в Городецком районе. Свою вину он не признавал, однако на медицинском освидетельствовании в крови депутата был обнаружен алкоголь в размере 0,3 промилле. Управление транспортом в таком состоянии является административным правонарушением.
Также напомним, что прокуратура добивается лишения Олега Сорокина мандата депутата за занижение доходов в декларации.
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