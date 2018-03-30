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Политика

Постановление о лишении депутата Думы Нижнего Новгорода Олега Сорокина водительских прав вступило в законную силу

02 апреля 2018 14:31  [52] Политика
Олег Владимирович Сорокин

Олег Владимирович Сорокин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Постановление о лишении депутата Думы Нижнего Новгорода Олега Сорокина водительских прав вступило в законную силу.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции 2 апреля 2018 года, Сорокин 21 февраля был лишен права управлять транспортными средствами на год и семь месяцев. Не согласившись с постановлением, защитником Сорокина была подана апелляционная жалоба. Канавинский райсуд 30 марта оставил жалобу без удовлетворения.

Напомним, 6 января 2018 года Сорокин был задержан сотрудниками ГИБДД за пьяную езду на квадроцикле в Городецком районе. Свою вину он не признавал, однако на медицинском освидетельствовании в крови депутата был обнаружен алкоголь в размере 0,3 промилле. Управление транспортом в таком состоянии является административным правонарушением.

Также напомним, что прокуратура добивается лишения Олега Сорокина мандата депутата за занижение доходов в декларации.

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