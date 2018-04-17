Нижегородское УГИБДД прогнозирует ухудшение транспортной ситуации на Кстовской трассе 28 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области прогнозирует значительное ухудшение транспортной ситуации на Кстовской трассе 28 апреля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Игорь Михайлушкин 19 апреля.

По его словам, в связи с началом дачного сезона и массовым выездом нижегородцев из города сложности ожидаются, в основном, на участке М7 Кстово-Работки, так как на 447-м км трассы ведутся работы по ремонту моста через р. Кудьму и там до 26 мая введено реверсивное движение.

Михайлушкин сообщил, что за последнюю неделю в управление поступило большое количество обращений по поводу сложной транспортной ситуации в районе ремонтируемого моста. Но он также отметил, что, по требованиям законодательства, сотрудники ГИБДД для осуществления регулировки в местах производства работ привлекаться не будут. "Организация дорожного движения и выбор оптимального режима пропуска автомобилей являются исключительной прерогативой владельцев автодорог (организация, занимающаяся содержанием данного участка дороги - ФГУ "Управление автомагистрали Нижний Новгород - Уфа", - прим. НИА "Нижний Новгород")", - заявил начальник ОПБДД.

Игорь Михайлушкин рассказал, что по обращениям граждан сотрудники УГИБДД провели мониторинг обстановки на месте ремонта. По результатам выезда ответственной организации рекомендовано откорректировать режим работы светофора, а также более широко информировать граждан о проведении капремонта и возможных путях объезда. "Нужно понимать, что в той ситуации, которая сложилась, каких-то реальных мер придумать сложно. Нижегородцам необходимо учитывать информацию о ремонте в своих планах и выбирать пути объезда, или воздержаться от поездок за город в этот день. Альтернативный путь через дальнеконстантиновское и саратовское направления составляет около 90 км, это значительный перепробег, конечно, но других вариантов нет", - заявил представитель УГИБДД.

Он также обратил внимание, что в этот же день на стадионе "Нижний Новгород" будет проходит второй матч, в связи с чем в районе мкрн "Мещерское озеро" будет частично закрыто движение транспорта, что создаст дополнительные проблемы при выезде горожан на борском направлении.

Напомним, что капитальный ремонт моста через реку Кудьма в Кстовском районе Нижегородской области ведётся с марта 2018 года. Первоначально планировалось, что ограничения в движении по моту будут введены до конца года, но позднее сообщалось, что реверсивное движение на участке продлится до 26 мая, после чего работы будут перенесены в подмостное пространство, а мост откроют для движения.

Как сообщалось ранее, на этом мосту планируются работы по восстановлению железобетонных покрытий пролетного строения, блоков плиты проезжей части, а также замена блоков плиты в пролете. Будут укреплены откосы конусов насыпей и устроены лестничные сходы. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 98,5 млн рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет. Срок выполнения работ – 20 декабря текущего года.