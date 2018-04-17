Движение транспорта по мосту через р. Кудьма в Кстовском районе Нижегородской области будет перекрываться 21 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта по мосту через р. Кудьма в Кстовском районе Нижегородской области будет перекрываться 21 апреля. Об этом ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" сообщило 20 апреля 2018 года.

Согласно информации, в связи с монтажом плит пролетного строения движение транспорта на 447 км трассы М7 "Волга" будет полностью перекрыто с 5:00 до 5:20 и с 6:00 до 6:20.

Напомним, сейчас из-за проведения ремонтных работ движение по мосту через Кудьму осуществляется рекурсивно по одной полосе. Планируется, что ограничения движения будут сняты в мае.