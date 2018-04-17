Несколько нижегородских частных перевозчиков планируют внедрить безналичную систему оплаты к ЧМ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Несколько частных перевозчиков в Нижнем Новгороде планируют внедрить безналичную систему оплаты проезда к Чемпионату мира по футболу. Об этом директор ООО "СитиКард" Юрий Рябиков сообщил в ходе постоянной комиссии Гордумы по транспорту 20 апреля 2018 года.



"Транспортные карты планируется внедрить на маршруте №46, который следует по направлению "Аэропорт-Кузнечиха" (маршрут обслуживает ИП Алиев). Сейчас также готовятся к подключению частные перевозчики компаний ООО "Альянс", ООО "Лидер-Транс", ООО "Победа-НН" и другие организации, которые входят в Союз частных перевозчиков Нижегородской области. Идет договорная работа. Вопрос в том, кто это сделает быстрее", - рассказал он.



Депутаты поинтересовались, когда работа по вводу безналичной оплаты проезда закончится. Рябиков ответил, что большинство частных перевозчиков должны перейти на транспортные карты к началу проведения Чемпионата. "Сегодня Нижний Новгород по бесконтактной системе оплаты проезда находится на лидирующих позициях в стране", - заявил он.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в компании, городские проездные на этих маршрутах пока действовать не будут. Они внедряют безналичную систему по аналогии с маршрутом Т-71.



Напомним, до конца 2018 года все перевозчики, действующие по нерегулируемым тарифам, как на муниципальных, так и на межмуниципальных маршрутах, обязаны будут внедрить систему безналичной оплаты проезда. Если они этого не сделают, то с 1 января 2019 года отсутствие АСКОП может стать основанием для обращения уполномоченных органов (минтранс области и администрации муниципалитетов) в суд с заявлениями о прекращении действия свидетельств на осуществление перевозок.



В марте 2018 года первый частный маршрут в Нижегородской области №210 начал принимать все виды транспортных карт, включая льготные, карты школьника и студента, а также бесконтактные банковские карты. Напомним также, что еще с 1 ноября 2016 года частный перевозчик Дмитрий Каргин в тестовом режиме присоединил автобусы коммерческого маршрута Т-171 к системе АСКОП. Однако в начале декабря того же года он приостановил перевозку по льготным проездным билетам до урегулирования вопроса с властями. Вопрос не урегулирован до сих пор.