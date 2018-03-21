"Мы были готовы к перевозке льготников еще полтора года назад, но нас так и не подключили", - Дмитрий Каргин Общество

Дмитрий Каргин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Мы были готовы к перевозке льготников еще полтора года назад, но нас так и не подключили", - сказал частный перевозчик (маршрут Т-171) Дмитрий Каргин корреспонденту НИА "Нижний Новгород" 23 марта 2018 года.

"Мы подключены к системе АСКОП, но не подключены к городским тарифам. У нас есть свои проездные, мы принимаем банковские карты, электронные кошельки, но к временным билетам на 60 и 90 минут, как в муниципальном транспорте, мы не подключены", - сообщил Каргин.

На вопрос, по какой причине маршрут Т-171 не подключен, Каргин попросил переадресовать этот вопрос в администрацию города.

"Мы, со своей стороны были готовы еще полтора года назад. Администрация постоянно меняется, устные были договоренности, но в итоге нас так не подключили. Маршрут №210 подключили же. Ввод временных билетов во многом бы улучшил транспортное обслуживание в Нижнем Новгороде по прохождению нашего маршрута. Никаких юридических препятствий нет. Необходимо подписать соглашение между всеми участниками перевозок. Нам постоянно говорят, что скоро, но этого не происходит ", - отметил Каргин.

Как сообщалось ранее, нижегородские частные перевозчики рассчитывали начать перевозку льготников на отдельных маршрутах до конца 2017 года.