Первый частный маршрут в Нижегородской области начал принимать все виды транспортных карт Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Первый частный маршрут в Нижегородской области начал принимать все виды транспортных карт, включая льготные, карты школьника и студента, а также бесконтактные банковские карты. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижнего Новгорода 23 марта 2018 года.

Согласно информации, автобусы маршрута № 210 "Канавинская автостанция – Берёзовая пойма" с 21 марта 2018 года были полностью подключены к АСКОП оператора "Ситикард" после достигнутых договоренностей между ООО "Мещеряков и Компания" (обслуживает маршрут № 210), министерством транспорта и автомобильных дорог области, администрацией города и компанией "Ситикард".

Отмечается, что маршрут № 210 является межмуниципальным: он начинается в Нижнем Новгороде и пересекает территорию Дзержинска. Таким образом, как сообщили в горадминистрации, при проезде пассажиром зон двух городов на маршруте действуют другие тарифы, что учтено также при оплате картой. При этом пассажиры, которые едут в пределах Нижнего Новгорода, до остановки "Березовая пойма", смогут оплачивать свой проезд, используя все виды городских электронных проездных билетов, включая электронный кошелёк с возможностью бесплатной пересадки в течение 60 или 90 минут. Далее действуют тарифы, установленные для Дзержинска.

По информации оператора "Ситикард", частному перевозчику были переданы терминалы, настроенные на работу на выбранном маршруте, служебные электронные карты контролера и кондуктора для регистрации проезда за наличный расчет. Также было проведено обучение персонала перевозчика работе в системе электронной оплаты проезда.

"Пассажир, заходя в любой городской автобус, должен иметь возможность безналичной оплаты проезда. Мы готовы подключить к нашей системе всех частных перевозчиков, работающих в Нижнем Новгороде и пригороде. Это единственный путь сделать для всех нижегородцев удобными и выгодными поездки в общественном транспорте города, а льготным категориям граждан в полном объеме реализовать своё законное право на качественное транспортное обслуживание", - рассказал директор компании "Ситикард" Юрий Рябиков.

Напомним, автобусный маршрут №210 был установлен после того, как был отменен городской маршрут №22 в связи с тем, что он проходил через два муниципальных образования (Нижний Новгород и Дзержинск), это противоречило требованиям Федерального закона №220-ФЗ. По информации министерства транспорта области ввод АСКОП на маршруте №210 позволяет восстановить порядок и условия оплаты проезда на прежнем муниципальном маршруте №22 без необходимости его возврата.

Как сообщалось ранее, нижегородские частные перевозчики рассчитывали начать перевозку льготников на отдельных маршрутах до конца 2017 года.

При этом городской дептранс отложил начало перевозки льготников на "маршрутках" на 2018 год. До этого пилотный маршрут планировалось запустить с середины 2017 года.

Напомним также, что еще с 1 ноября 2016 года частный перевозчик Дмитрий Каргин в тестовом режиме присоединил автобусы коммерческого маршрута Т-171 к системе АСКОП. Однако в начале декабря прошлого года он приостановил перевозку по льготным проездным билетам до урегулирования вопроса с администрацией города.

В Нижнем Новгороде систему АСКОП начали внедрять с 2016 года. Ее обслуживанием занимается ООО "Ситикард" (дочерняя компания АО "НоваКард").