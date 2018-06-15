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Происшествия

Фигурант по делу нижегородских депутатов Глушковых задержан после выдворения из Белорусии

18 июня 2018 18:19  [612] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фигурант по делу нижегородских депутатов Глушковых Владимир Прядилов задержан и арестован. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила 18 июня 2018 года.

Согласно информации, 41-летний директор ООО "Петрол-НН" Прядилов скрывался от органов следствия и находился в розыске по уголовному делу с конца февраля 2018 года. 16 июня его местонахождение было установлено на территории Минска, откуда он был депортирован по решению местных властей в Россию. При пересечении им государственной границы в терминале международного аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге он был задержан и доставлен в распоряжение следственных органов.

В сообщении говорится, что Прядилов причастен к незаконному строительству двухэтажного торгового центра на территории автостанции в Балахне Нижегородской области, повлекшему за собой ущерб для муниципалитета в размере более 26 млн рублей. Прядилову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.5 ст.33, п. "в" ч.3 ст.286, п. "а" ч.2 ст.238 УК РФ. 18 июня он был арестован до 15 августа включительно.

Напомним, в марте 2018 года депутат Александр Глушков и его брат – депутат Земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, они обвиняются в мошенничестве при проведении реконструкции автостанции в Балахне и использования ее здания не по прямому назначению, а для организации торгового центра.

В связи с расследование по делу братьев Глушковых в апреле 2018 года были также арестованы два заместителя главы администрации Балахнинского района: Дмитрий Валатин и Елена Бутусова.

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