ГУ МВД не выявило нарушений во время матча Швеция-Южная Корея на "Стадионе "Нижний Новгород" 18 июня

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ГУ МВД сообщило об отсутствии нарушений во время матча Швеция-Южная Корея на стадионе "Нижний Новгород" 18 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
"Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 июня в Нижнем Новгороде состоялся матч в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Стадион в этот день посетило около 42,3 тысяч зрителей.
Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа Чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.
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