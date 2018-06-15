ГУ МВД не выявило нарушений во время матча Швеция-Южная Корея на "Стадионе "Нижний Новгород" 18 июня Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МВД сообщило об отсутствии нарушений во время матча Швеция-Южная Корея на стадионе "Нижний Новгород" 18 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

"Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.



Напомним, 18 июня в Нижнем Новгороде состоялся матч в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Стадион в этот день посетило около 42,3 тысяч зрителей.

Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа Чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.