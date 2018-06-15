Два трамвая столкнулись в Московском районе Нижнего Новгорода утром 20 июня 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в дежурной части УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в 07:00 на ул. Березовской. Пострадавших нет. По информации очевидцев, трамвай №6 при повороте сошел с рельс и столкнулся со встречным трамваем №7.
Как сообщили в диспетчерской службе МП "Нижегородэлектротранс", движение трамваев на линии было восстановлено с 08:30. Сами трамваи, пострадавшие в результате ДТП, уже приведены в порядок.
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