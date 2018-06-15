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Происшествия

Два трамвая столкнулись в Московском районе Нижнего Новгорода утром 20 июня

20 июня 2018 12:15  [273] Происшествия

Фото: группа "ЧП-ДТП Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Два трамвая столкнулись в Московском районе Нижнего Новгорода утром 20 июня 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в дежурной части УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 07:00 на ул. Березовской. Пострадавших нет. По информации очевидцев, трамвай №6 при повороте сошел с рельс и столкнулся со встречным трамваем №7.

Как сообщили в диспетчерской службе МП "Нижегородэлектротранс", движение трамваев на линии было восстановлено с 08:30. Сами трамваи, пострадавшие в результате ДТП, уже приведены в порядок.

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