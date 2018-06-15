Нижегородская Дума одобрила передачу трамплина и СДЮСШОР в областную собственность Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу трамплина и СДЮСШОР в областную собственность. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании 20 июня 2018 года.



По инициативе администрации города в ведение области переданы МБУ дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью" (пл. Сенная, 2), а также принадлежащее школе имущество: судейская будка, несколько гаражей, 25 нежилых зданий на набережной Гребного канала, склад, ангар, летнее покрытие для трамплинов, тренажеры, снегоуборщик, снегогенератор, снеговая пушка, несколько транспортных средств (в том числе один автосамосвал и 13 велосипедов), бытовки и трамплин К-40 площадью 450 кв. метров 1989 года постройки (его балансовая стоимость оценивается в сумму 773,5 тысяч рублей).



Напомним также, что нижегородское правительство будет строить первый из комплекса трамплинов полностью за счет бюджета региона. Речь идет о проекте трамплина К-60 (самый маленький из комплекса трамплинов), который получил положительное заключение экспертизы в середине февраля 2018 года. Стоимость строительства составит 295,2 млн рублей. Ранее строительство планировалось начать во II квартале 2018 года.



В марте 2016 года сообщалось, что строительство части нижегородского трамплинногокомплекса (К-60) вошло в программу развития физкультуры и спорта РФ. Предполагалось, что строительство будет вестись на средства федерального и областного бюджетов в соотношении 50% на 50%.



Проект реконструкции комплекса трамплинов был одобрен еще в марте 2008 года и оценивался в 6,5 млрд рублей. К 2012 году должно было завершиться строительство на пустыре вблизи Гребного канала крытого горнолыжного комплекса, аквапарка, гостиницы, спортивных и развлекательных комплексов. Генеральным застройщиком была выбрана группа компаний "СУ-155". Однако комплекс тогда построен не был.