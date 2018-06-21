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Общество

Общественное обсуждение проекта маршрутной сети Нижнего Новгорода пройдет в Нижегородском районе 22 июня

21 июня 2018 11:28  [203] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Общественное обсуждение по проекту новой маршрутной сети Нижнего Новгорода пройдет в Нижегородском районе 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 21 июня 2018 года.

Согласно информации, слушания состоятся 22 июня в 17:00 по адресу: Дом культуры им. А.П. Бринского (ул. Бринского, 1).

Нижегородцы во время обсуждений могут задать свои вопросы по интересующим маршрутам, оставить замечания и предложения, которые будут проанализированы и учтены специалистами при подготовке окончательного варианта маршрутной сети. "Встречи проводятся в открытом формате, посетить их может любой желающий. Информация о месте и времени проведения обсуждений есть в ТОСах районов", - отмечается анонсе пресс-службы администрации.

Общественные обсуждения уже прошли в Московском, Автозаводском, Канавинском и Ленинском районах города. На каждой встрече присутствовало более 100 человек. Нижегородцы задавали вопросы специалистам департамента транспорта и связи в устной и письменной форме, как во время мероприятия, так и по его окончании в частном порядке.

Напомним, глава города Владимир Панов в начале марта сообщил о начале работы по исправлению по исправлению ошибок при модернизации маршрутной сети общественного транспорта. Он отметил, что потраченные на эти цели 61 млн рублей не помогли улучшить перевозки.

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