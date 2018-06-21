Сборная Хорватии провела предматчевую тренировку на "Стадионе Нижний Новгород" 20 июня Спорт

Сборная Хорватии провела предматчевую тренировку на "Стадионе Нижний Новгород" 20 июня 2018 года. Об этом сообщается в официальном твиттере Федерации футбола Хорватии.

В твиттере также опубликованы фотографии с тренировки. Команда демонстрирует боевой настрой и предлагает повторить 1998 год, когда на Чемпионате мира во Франции хорваты одержали победу над Японией со счётом 1:0.

"Я сказал игрокам – получайте удовольствие от каждой минуты этого матча. Это Аргентина и Месси, великая команда", - приводятся в Твиттере слова главного тренера сборной Златко Далича.

Матч группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ (группа D) между Аргентиной и Хорватией состоится в Нижнем Новгороде в 21:00. Напомним, что сборная Хорватии прибыла в Нижний Новгород 19 июня, их соперники – команда Аргентины – 20 июня.

Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.