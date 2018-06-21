Сборная Панамы планирует прибыть в Нижний Новгород днем 22 июня Спорт

Сборная Панамы планирует прибыть в Нижний Новгород днем 22 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте Панамской федерации футбола.

Согласно информации, сегодня с десяти утра команда еще проводит тренировку в Саранске, а потом будет готовиться к поездке в Нижний Новгород. Чартерный рейс запланирован на 14:30.

Днем 23 июня команда планирует провести тренировку на "Стадионе Нижний Новгород".

Напомним, панамцы сыграют против сборной Англии в Нижнем Новгороде 24 июня в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу (группа G). Сейчас в этой группе лидируют Бельгия и Англия, у которых по три очка. У Туниса и Панамы – по 0.

Это будет третий матч на нижегородском стадионе, рассчитанном на 45 тысяч мест. Первый матч (Швеция – Республика Корея) посетили 42,3 тысячи человек, второй (Аргентина - Хорватия) – 43,3 тысячи человек.