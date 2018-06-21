Последние новости рубрики Спорт
22 июня 2018 11:46  [179] Сборная Панамы планирует прибыть в Нижний Новгород днем 22 июня
22 июня 2018 09:59  [122] "Мы не смогли создавать такие ситуации, которые свойственны Месси", - Хорхе Сампаоли
22 июня 2018 09:49  [100] Капитан хорватской команды Лука Модрич стал лучшим игроком по итогам матча с Агентиной в Нижнем Новгороде
21 июня 2018 22:50  [2649] Сборная Аргентины проиграла матч Хорватии в Нижнем Новгороде 21 июня
21 июня 2018 22:39  [148] Хорватия лидирует 2:0 в матче ЧМ с Аргентиной 21 июня
21 июня 2018 22:15  [304] Хорват Анте Ребич открыл счет в матче с Аргентиной на "Стадионе Нижний Новгород" 21 июня
21 июня 2018 21:01  [622] Матч ЧМ Аргентина – Хорватия стартовал на "Стадионе Нижний Новгород" 21 июня
21 июня 2018 17:45  [1180] Болельщики Аргентины одержали победу в товарищеском матче с болельщиками Хорватии в Нижнем Новгороде
21 июня 2018 14:59  [383] Дмитрий Сватковский не видит банкротной ситуации в случае с нижегородским ХК "Торпедо"
21 июня 2018 13:43  [1715] Аргентинский футболист Диего Марадона ожидается на матче в Нижнем Новгороде 21 июня
Спорт

Сборная Панамы планирует прибыть в Нижний Новгород днем 22 июня

22 июня 2018 11:46  [179] Спорт

Фото: fepafut.com

Сборная Панамы планирует прибыть в Нижний Новгород днем 22 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте Панамской федерации футбола.

Согласно информации, сегодня с десяти утра команда еще проводит тренировку в Саранске, а потом будет готовиться к поездке в Нижний Новгород. Чартерный рейс запланирован на 14:30.

Днем 23 июня команда планирует провести тренировку на "Стадионе Нижний Новгород".

Напомним, панамцы сыграют против сборной Англии в Нижнем Новгороде 24 июня в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу (группа G). Сейчас в этой группе лидируют Бельгия и Англия, у которых по три очка. У Туниса и Панамы – по 0.

Это будет третий матч на нижегородском стадионе, рассчитанном на 45 тысяч мест. Первый матч (Швеция – Республика Корея) посетили 42,3 тысячи человек, второй (Аргентина - Хорватия) – 43,3 тысячи человек.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph