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Политика

НРО партии "Яблоко" заявило о незаконном назначении членов 31 УИК в Уренском районе

22 июня 2018 15:57  [85] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НРО партии "Яблоко" обратилось в избирательную комиссию Нижегородской области с жалобой на формирование участковых избирательных комиссий (УИК) в Уренском районе. Ою этом сообщила пресс-служба отделения 22 июня 2018 года.

Согласно заявлению, территориальная избирательная комиссия Уренского района назначила в 31 УИК от имени НРО "Яблоко" членов комиссий с правом решающего голоса без ведома самого регионального отделения.

"После окончания срока формирования комиссий ТИК Уренского района обратилась в региональное отделение с просьбой предоставить решение о назначении членов УИК задним числом, на что руководство отделения ответило отказом", - отмечается в сообщении.

"Мы ознакомились со списками якобы назначенных нами членов комиссий и увидели, что они являются сотрудниками администрации, заведующими домами культуры, воспитателями, то есть людьми, административно зависимыми от действующей исполнительной власти. Нам не знаком ни один из членов комиссии из этого списка. Возможно, другие политические партии и заинтересованы в местах в комиссиях, кем бы они не были заняты, а наша партия заинтересована, прежде всего, в соблюдении законности, открытости и честности проведения выборов, поэтому мы предлагаем в составы избирательных комиссий только тех, в чьей компетентности, рабочих навыках и желании проведения честных выборов мы уверены", - прокомментировал председатель НРО партии "Яблоко" Олег Родин.

В облизбиркоме НИА "Нижний Новгород" подтвердили факт поступления заявления и добавили, что по нему будет проводиться проверка.

Напомним, в единый день голосования в регионе 9 сентября пройдут выборы губернатора. Кроме того, в Уренском районе пройдут довыборы в два сельсовета.

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