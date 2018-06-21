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Общество

Дептранс сообщил об отмене поставок десяти автобусов из Москвы в Нижний Новгород

23 июня 2018 11:12  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода сообщил об отмене поставок десяти автобусов из Москвы. Эту информацию подтвердила и.о. директора департамента транспорта администрации города Елена Кузнецова после обсуждения маршрутной сети в Нижегородском районе 22 июня 2018 года.

Речь шла о поставке десяти автобусов в Нижний Новгород. Как сообщалось ранее, в марте 2018 года врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Москвы Сергей Собянин договорились о передаче пассажирского транспорта в муниципальные предприятия области. С руководством столицы была достигнута договоренность о поставках 11 трамваев для Нижнего Новгорода с десятилетним сроком работы, а также решался вопрос по объему передачи областному центру автобусов, которые до этого ездили по маршрутам Москвы. По трамваям администрация города планирует объявить конкурс в июне. Автобусы поставлены не будут ввиду того, что габариты транспорта не подходят для обслуживания.

"Автобусы не подходят, они трехосные и не подходят для обслуживания. Мы эти автобусы видели, но у нас нет возможности их обслуживать", - ответила Кузнецова.

Напомним, нижегородская Дума одобрила увеличение доходов и расходов бюджета на 161,7 млн рублей в июне, из них 1,5 млн рублей будут потрачены транспортировку трамваев из Москвы в Нижний Новгород.

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