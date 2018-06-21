Сборная Панамы прибыла в Нижний Новгород 22 июня Спорт

Сборная Панамы прибыла в Нижний Новгород 22 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Стригино".

Согласно информации, команда прилетела в столицу Приволжья днём.



"Футбольный марафон в международном аэропорту Стригино продолжается. Не успели мы установить новый рекорд по суточному пассажиропотоку в 7 392 человека, как к нам прилетела сборная Панамы. Команда впервые участвует в Чемпионате мира и не стоит недооценивать этих ребят: в 2009 они взяли Кубок наций Центральной Америки, а в прошлом году – серебро Центральноамериканского кубка. С нетерпением ждем и панамских болельщиков, которые уже зарекомендовали себя как одна из самых эмоциональных дружных групп поддержки чемпионата", - рассказали в пресс-служба аэропорта.

Напомним, матч Англия-Панама (группа G) в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ состоится на стадионе "Нижний Новгород" 24 июня. Всего в городе проходят шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

Как сообщалось ранее, на матче Аргентина-Хорватия 21 июня стадион в Нижнем Новгороде посетило 43,3 тысячи человек, на первом матче между Швецией и Республикой Корея – 42,3 тысячи человек.