Матч Англия – Панама стартовал на "Стадионе Нижний Новгород" 24 июня Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Матч группового этапа (группа G) Чемпионата мира по футболу Англия – Панама стартовал на "Стадионе Нижний Новгород" 24 июня 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Англичане пока занимают вторую строчку в группе, уступая Бельгии три очка. У Панамы и Туниса пока по 0 очков. Для Панамы Чемпионат мира FIFA 2018 - первый в истории. Главный тренер сборной Англии - Гарет Саутгейт, сборной Панамы - Эрнан Гомес.

Нижегородский стадион, рассчитанный на 45 тысяч мест, принимает третий матч ЧМ. Первый матч (Швеция – Республика Корея) посетили 42,3 тысячи человек, второй (Аргентина - Хорватия) – 43,3 тысячи человек.

Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.